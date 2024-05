Dritter Neuzugang: SVWW verpflichtet Wohlers

Beim erst am Dienstag in die 3. Liga abgestiegenen SV Wehen Wiesbaden formt sich so langsam ein neuer Kader. Von Regionalligist FC Teutonia Ottensen kommt Angreifer Ole Wohlers ablösefrei in die hessische Landeshauptstadt. In der abgelaufenen Spielzeit sammelte der 23-Jährige 26 Scorerpunkte (13 Tore) in 36 Pflichtspielen.