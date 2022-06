Dritter Neuzugang: Liverpool verpflichtet Rechtsverteidiger Ramsay

Champions-League-Finalist FC Liverpool hat seinen dritten Sommerneuzugang verkündet: Mit Calvin Ramsay (18) wechselt Schottlands bester Jungprofi an die Anfield Road.

Der Königstransfer dieses Sommers ist er für den FC Liverpool wohl nicht, Calvin Ramsay könnte Trent Alexander-Arnold als Backup allerdings wertvoll entlasten. Nach den Angreifern Fabio Carvalho (Fulham) und Darwin (Benfica) ist der 18-Jährige vom FC Aberdeen der dritte Neuzugang der Reds.

Der schottische U-21-Nationalspieler wurde in der schottischen Premier League zuletzt zum besten Jungprofi gewählt und kann auch im rechten Mittelfeld eingesetzt werden - jede Menge Offensivdrang á la Alexander-Arnold bringt der Teenager also mit. In 39 Spielen für Aberdeen sammelte er neben einem Tor gleich neun Vorlagen.

Die Chance für junge Spieler

Ramsay, der beim LFC die Rückennummer 22 tragen wird, hat einen "langfristigen Vertrag" unterschrieben und bezeichnet es in der Vereinsmitteilung als "einen Traum, für einen der größten Klubs der Welt zu spielen". Mit Betonung auf "spielen": "Hier kamen schon viele junge Spieler zum Einsatz, die Möglichkeit ist definitiv da", glaubt der 18-Jährige. "Wenn ich in der Vorbereitung also einen guten Eindruck hinterlasse, gibt es keinen Grund, warum ich es nicht in den Kader der ersten Mannschaft schaffen sollte."

Jürgen Klopp beschreibt Ramsay als "athletisch, clever und technisch stark".