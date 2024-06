Dritter Neuzugang: Kühlwetter möchte in Regensburg "mit Erfahrung vorangehen"

Der SSV Jahn Regensburg hat einen neuen Stürmer. Christian Kühlwetter kommt zum Zweitliga-Aufsteiger, nachdem er in Heidenheim keinen neuen Vertrag mehr erhalten hat.

Die letzten vier Jahre hat Christian Kühlwetter, der seine Ausbildung beim 1. FC Köln absolvierte und dem der Durchbruch in Kaiserslautern gelang, in Heidenheim verbracht und mit dem Team von Trainer Frank Schmidt im vergangenen Jahr den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga gefeiert. Im Oberhaus kam der Stürmer allerdings nur einmal zum Einsatz.

Beim FCH hat er deshalb keinen neuen Vertrag erhalten - und ist nach Dejan Galjen vom VfB Stuttgart II nun bereits der zweite Stürmer, der sich in diesem Sommer dem Zweitliga-Aufsteiger anschließt.

Erfahrung, Persönlichkeit und Mentalität

Bis 2026 hat Kühlwetter beim Jahn unterschrieben, der sich laut Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer auf einen Angreifer freut, der "seine Qualitäten in der Offensive über Jahre hinweg bewiesen" hat und "mit seiner Erfahrung eine wichtige Verstärkung für unseren Kader" darstellt. "Zudem wird er der Mannschaft mit seiner Persönlichkeit und seiner Mentalität guttun." 88 Einsätze im Unterhaus kann Kühlwetter vorweisen, in denen ihm 18 Tore gelangen. Hinzu kommen 63 Spiele (23 Tore) in der 3. Liga.

"Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Jahn-Verantwortlichen, die sich sehr um mich bemüht haben", wird Kühlwetter in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Ich habe direkt gemerkt, dass ich hier eine wichtige Rolle spielen kann, weswegen mir die Entscheidung leichtgefallen ist. Ich möchte in der Mannschaft mit meiner Erfahrung vorangehen und freue mich schon sehr darauf, meine neuen Mitspieler kennenzulernen und Spaß am Fußball zu haben." Kühlwetter ist nach Galjen und Verteidiger Nico Ochojski (SC Verl) der dritte externe Neuzugang der Oberpfälzer.