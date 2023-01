Dritter Neuzugang: Hamburger SV verpflichtet Stürmer Nemeth

Der HSV hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste des ungarischen Sturmtalents Andras Nemeth gesichert. Der 20-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung an die Elbe.

Nach den Leihen von Noah Katterbach und Javi Montero, die für einen größeren Konkurrenzkampf und mehr Stabilität in der Defensive sorgen sollen, ist Andras Nemeth der erste Winterneuzugang für die Offensivabteilung des HSV. In der Hinrunde der aktuellen Spielzeit konnte Coach Tim Walter im Sturmzentrum auf kaum Alternativen zurückgreifen. So waren die Hamburger nahezu abhängig von ihrem Top-Torjäger Robert Glatzel, der in allen 17 Hinrunden-Partien zum Einsatz kam. Mit der Verpflichtung des 20-Jährigen, der im November des letzten Jahres sein Debüt für Ungarns A-Nationalmannschaft feiern konnte, wird dem Engpass im Sturm nun entgegengewirkt.

Neben den Jugendmannschaften seines Heimatlandes, in denen Nemeth seit 2017 auflief, trug er, mit Ausnahme von einer halbjährigen Leihe zum Lommel SK, seit seinem 15. Lebensjahr das Trikot des KRC Genk. Für großes Aufsehen sorgte der talentierte Angreifer bei der U-21-EM-Qualifikation in der Saison 2021/22, als ihm sieben Treffer in acht Partien für die ungarische Auswahl gelangen.

Stürmer mit "vielschichtigem Eintwicklungspotenzial"

„Andras ist ein moderner Mittelstürmer, der sich neben seiner Abschlussqualität auch durch sein Spielverständnis auszeichnet", wird Hamburgs Sportvorstand Jonas Boldt auf der Klub-Website zitiert. In den Gesprächen mit Nemeth, mit dem sich die Rothosen "bereits im Sommer" beschäftigt haben, stach für Boldt vor allem heraus, "wie intensiv er sich mit dem HSV und unserer Spielidee beschäftigt hatte" und sieht "in ihm einen Spieler, der ein vielschichtiges Entwicklungspotenzial aufweist."

Neuzugang steigt direkt ins Training ein

Und auch in der offiziellen Pressemitteilung bestätigt der Neuzugang den Eindruck des Sportvorstands: "Mir gefällt die Art und Weise, wie der HSV spielt - mit aufstrebenden Akteuren und dominantem Offensivfußball. Das hat mich zusammen mit den guten Gesprächen, die ich mit dem Trainer hatte, absolut überzeugt", so Nemeth. Bereits am Freitagvormittag soll der 1,87 Meter große Stürmer ins Teamtraining einsteigen und seine neuen Kollegen kennenlernen.