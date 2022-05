Dritter Neuzugang der SG Dynamo: Shcherbakovski kommt aus Halle

Dynamo Dresden hat Jan Shcherbakovski vom künftigen Ligarivalen Hallescher FC verpflichtet. Trotz erst 21 Jahren bringt der offensive Mittelfeldspieler schon viel Erfahrung mit an die Elbe.

Shcherbakovski absolvierte in der abgelaufenen Saison insgesamt 39 Pflichtspiele für den HFC, 36 davon in der 3. Liga. Insgesamt gelangen ihm fünf Treffer (vier in der Liga) sowie drei Assists. Der Ex-Herthaner, der das Trikot mit der Nummer elf überstreifen wird, unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 bei Dynamo, der für die ersten drei Ligen gilt.

"Mit Jan Shcherbakovski haben wir einen sehr talentierten und frechen Offensivspieler hinzugewonnen", sagte Ralf Becker, Geschäftsführer Sport der SG Dynamo. Mit seiner Kreativität schaffe es der Neuzugang "auch in engen Räumen, immer wieder Lösungen zu finden. Zu seiner Beweglichkeit und Dynamik kommt auch eine Grundaggressivität im Spiel gegen den Ball hinzu, die uns guttun wird." Insgesamt bringt Shcherbakovski trotz seiner erst 21 Jahre die Erfahrung von bereits 52 Drittliga-Spielen mit nach Elbflorenz. Becker: "Wir trauen ihm absolut zu, nun in Dresden eine gute Rolle einzunehmen."

Ziel Wiederaufstieg

Präsentation in Dresden: Jan Shcherbakovski schon in neuem SGD-Gewand. Dennis Hetzschold

Nach der sportmedizinischen Untersuchung sagte der Spieler: "In den vergangenen beiden Saisons habe ich die 3. Liga intensiv erlebt und weiß, welcher Fußball uns erwartet. Ich möchte von Beginn an meinen Beitrag leisten, damit uns als Mannschaft das Ziel des Wiederaufstiegs so schnell wie möglich gelingt."

Der gebürtige Belarusse wuchs in Berlin auf und spielte ab 2012 in allen Jugendmannschaften der Hertha. 2019 ging es innerhalb der U 19 aus der Hauptstadt nach Halle, wo Shcherbakovski schnell zum Drittligaspieler reifte und zuletzt Stammspieler war.

Er ist nach Stefan Kutschke (FC Ingolstadt) und Claudio Kammerknecht (SC Freiburg II) der dritte Neuzugang bei Zweitliga-Absteiger Dynamo.