Dritter Neuzugang am Dienstag: Waldhof verpflichtet auch Taz

Waldhof Mannheim stellte am Dienstag Neuzugänge im Stundentakt vor - Berkan Taz von Borussia Dortmund II war die dritte Neuverpflichtung am zweiten Wochentag.

Nachdem Waldhof Mannheim bis heute noch keinen Spieler verpflichtet hatte, stellte die Buwe am Dienstag gleich drei Neuverpflichtungen vor. Nach Bentley Baxter Bahn und Adrian Malachowski wechselt auch Berkan Taz nach Mannheim. Der 23-Jährige lief zuletzt für Ligakonkurrent Borussia Dortmund II auf und war dort in der abgelaufenen Saison der Top-Scorer seines Teams: Insgesamt kam er auf 19 Torbeteiligungen (zehn Tore, neun Assists).

Schork lobt die technischen Fähigkeiten

Dementsprechend glücklich sind die Waldhof-Verantwortlichen über die Verpflichtung des Offensivspielers: "Mit Berkan Taz haben wir einen Spieler für uns gewinnen können, der in den vergangenen zwei Jahren seine Qualität in der 3. Liga unter Beweis gestellt hat", so Geschäftsführer Sport Tim Schork, der bei der Vorstellung vor allem die technischen Fähigkeiten des Neuzugangs hervorhob.

Ausschlaggebend für den Wechsel innerhalb der 3. Liga waren für Taz die Gespräche mit den Verantwortlichen - die "sehr großen" Bemühungen haben ihm ein gutes Gefühl gegeben. Er selbst setzte sich bei der Vertragsunterschrift ein ambitioniertes Ziel: "Ich möchte mit meiner Qualität die Spielweise der Mannschaft steigern", erklärte der ehemalige Borusse.

Für den Mittelfeldspieler sind die Mannheimer die dritte Station in der 3. Liga. Vor der Zweitvertretung des Bundesligisten schnürte er ein Jahr für den SC Verl seine Schuhe (vier Tore).