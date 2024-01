Dritter Neuzugang: 1860 holt auch Güler aus Rostock

Richtig was los bei 1860 München kurz vor der Schließung des Transferfensters: Mit Serhat Semih Güler stellten die Löwen den dritten Neuzugang an einem Tag vor.

Kam in Rostock nicht in Tritt: Stürmer Serhat Semih Güler. IMAGO/Ostseephoto

Nach Max Reinthaler (SV Wehen Wiesbaden) und Abdenego Nankishi (Von Heracles Almelo) wurde bei 1860 München mit Serhat Semih Güler am Mittwoch der dritte Neuzugang binnen weniger Stunden vorgestellt. Der Stürmer wechselt vom Zweitligisten Hansa Rostock nach Giesing. Über die weiteren Vertragsmodalitäten machten die beiden Klubs keine Angaben. Da er noch Vertrag bis zum Ende der Saison hatte, müssen die Löwen aber ein Ablösesumme für den 26-Jährigen bezahlen.

"Aufgrund der Verletzung von Joel Zwarts, dessen Heilungsverlauf nicht exakt vorgezeichnet werden kann, haben wir im Sturmzentrum den größten Handlungsbedarf gesehen“, begründet Geschäftsführer Dr. Christian Werner. Der Niederländer laboriert nach wie vor an einer Schambeinentzündung.

"Wir haben bewusst keine schnelle, sondern eine gute Lösung gesucht und sind davon überzeugt, diese mit Semih gefunden zu haben. Er ist ein schneller, beidfüßiger Mittelstürmer, der nicht nur auf der 9, sondern auch auf den Außenpositionen einsetzbar ist. Er gibt uns somit weitere Variabilität in der Offensive", hofft Werner.

Kein Glück an der Ostsee nach 23 Toren in der Regionalliga

Güler kam beim Zweitligisten nicht über die Rolle als Joker hinaus und erzielte in zehn Einsätzen in der laufenden Saison noch kein Tor. "Wir haben zu Beginn der Woche noch einmal mit Semih zusammengesessen und dabei mit ihm gemeinsam und sehr offen über die vergangenen Monate und seine potenziellen Spielzeiten bis zum Saisonende gesprochen", kommentiert Hansas Sportdirektor Kristian Walter den Deal. "Durch diese Analyse und das gleichzeitige Interesse von 1860 München hat Semih Güler sich entschieden einen neuen Weg einzuschlagen." Erst im Sommer war er vom Wuppertaler SV an die Ostsee gewechselt. In Wuppertal waren ihm in der Regionalliga in 29 Spielen 23 Tore und neun Vorlagen gelungen - damit war er bester Torschütze der gesamten Liga.

"Der TSV 1860 München ist einer der klangvollsten Namen in der 3. Liga", wird Güler, der die Rückennummer 38 tragen wird, von seinem neuen Verein zitiert. "Ich hatte bislang sportlich noch keine Berührungspunkte mit dem TSV 1860 München, habe aber viel Gutes gehört und kann es kaum erwarten, im ausverkauften Grünwalder Stadion einzulaufen."

Da muss sich Güler allerdings noch bis kommenden Dienstag gedulden, wenn Rot-Weiss Essen zu Gast sein wird. Denn am Samstag geht es erstmal auswärts gegen Erzgebirge Aue.