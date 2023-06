Dritter Neuer an der Saale: HFC angelt sich flexiblen Baumgart

Dritter Neuzugang für den Halleschen FC. Die Saalestädter haben Tom Baumgart unter Vertrag genommen.

Nach dem Zwickauer Torjäger Dominic Baumann und dem Wolfsburger Youngster Matthew Meier verpflichtete der HFC am Donnerstag einen dritten neuen Spieler für die Saison 2023/24. Tom Baumgart wechselt vom FC Erzgebirge Aue an die Saale und absolvierte bereits erfolgreich den Medizincheck.

zum Thema Die Drittliga-Neuzugänge im Überblick

Baumgart sei, so der HFC, "mit 25 Jahren im besten Fußballalter und bringt reichlich Erfahrung mit nach Halle". Der vielseitige Mittelfeldspieler blickt auf 65 Spiele in der 2. Bundesliga und 71 Drittliga-Partien zurück, in denen er insgesamt 15 Tore erzielte und neun Vorlagen gab. Vergangene Saison waren es 15 Ligaspiele für die Veilchen, in denen er zwei Tore erzielte.

Auf Außen, im Zentrum und auf den Halbpositionen einsetzbar

"Tom Baumgart kann sowohl auf den Außenbahnen als auch im Zentrum oder auf den Halbpositionen spielen, brennt nach fünf Jahren in Aue auf eine Herausforderung und wird mit seiner Flexibilität eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein", zeigte sich Sportdirektor Thomas Sobotzik in der Verlautbarung des Klubs überzeugt.

Der gebürtige Freiberger Baumgart ist 1,82 Meter groß und gab sein Profidebüt im Trikot des Chemnitzer FC, ehe er sich 2018/19 in der 2. Bundesliga dem FC Erzgebirge anschloss. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, auf die Stadt und das Stadion. Der HFC setzt Vertrauen in mich, das will ich unbedingt zurückzahlen", sagte Baumgart bei Vertragsunterschrift.