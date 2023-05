Dritter Matchball für Darmstadt: Diese Entscheidungen könnten am 33. Spieltag fallen

32 Spieltage sind in der 2. Liga absolviert und immer noch steht kein Auf- und kein Absteiger fest. Das könnte sich am kommenden Wochenende ändern, sowohl an der Spitze als auch im Tabellenkeller bahnen sich die ersten Entscheidungen an. Ein Überblick über die verschiedenen Szenarien.

Aufstiegsrennen: Zum Start des 33. Spieltags kann der Tabellenführer am Freitagabend direkt Nägel mit Köpfen machen. Darmstadt eröffnet das Zweitligawochenende vor eigenem Publikum gegen Magdeburg (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und will nach zwei vergebenen Matchbällen (0:3 gegen St. Pauli und 1:2 gegen Hannover) endlich die Rückkehr in die Bundesliga perfekt machen. Bei einem Sieg ist der Aufstieg unter Dach und Fach - und sollte Heidenheim nicht gewinnen auch die Meisterschaft -, bei einem Remis oder einer Niederlage gegen die bereits geretteten Magdeburger muss Darmstadt auf Patzer der Konkurrenten hoffen.

Am Samstag greifen die weiteren Kandidaten fürs Oberhaus ins Geschehen ein. Heidenheim hat den Tabellenletzten SV Sandhausen zu Gast (13 Uhr), den sicheren Aufstieg allerdings nicht in der eigenen Hand. Selbst bei einem Dreier müsste der FCH auf einen Ausrutscher des HSV setzen, um den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga bereits am 33. Spieltag zu feiern.

Die Rothosen - der große Gewinner des vergangenen Spieltags, nachdem sowohl Darmstadt als auch Heidenheim (2:3 gegen Paderborn) stolperten - gehen nach dem 5:1-Erfolg in Regensburg auf einmal wieder mit Rückenwind in den Saisonendspurt. Am Samstagabend (20.30 Uhr) ist die SpVgg Greuther Fürth an der Elbe zu Gast. Mit einem Sieg bliebe der HSV im Rennen um einen direkten Aufstiegsplatz, dann wird die Entscheidung auf den letzten Spieltag vertagt.

Sollte der HSV gegen die seit vier Partien sieglosen und rechnerisch noch nicht ganz vor dem Abstieg geretteten Franken jedoch verlieren und Heidenheim am Mittag dreifach punkten, stünden der FCH und Darmstadt als Aufsteiger fest. Auch bei einem HSV-Remis könnte Darmstadt auf der Couch feiern, sofern die Lilien am Freitag ebenfalls mindestens unentschieden spielen.

Aufstiegsrelegation: Die Ausgangslage im Kampf um Platz drei ist simpel. Der HSV hat bei aktuell jeweils sechs Punkten Vorsprung auf die Verfolger Paderborn, St. Pauli und Düsseldorf gute Chancen, zumindest die Aufstiegsrelegation an diesem Wochenende einzutüten. Dazu reicht bereits ein Zähler gegen das Kleeblatt - dann wäre Hamburg unabhängig von den Ergebnissen auf den anderen Plätzen nicht mehr aus der Top drei zu verdrängen.

Die drei Verfolger sind derweil zum Siegen verdammt, wollen sie sich noch an ihren letzten Relegationsstrohhalm klammern. St. Pauli reist am Freitagabend nach Kiel, für die Störche geht es um nichts mehr. Paderborn muss zum Abstiegskandidaten Bielefeld und Düsseldorf empfängt Hannover, das ebenfalls im gesicherten Mittelfeld steht.

Alle drei Teams benötigen im Schlussspurt zwei eigene Siege sowie zwei Niederlagen des HSV, um nochmal Platz drei anzugreifen. Dann würde nach dem 34. Spieltag die Tordifferenz entscheiden, aktuell hat Paderborn (+25) in dieser Hinsicht im Vergleich mit dem HSV (+23), St. Pauli (+15) und Düsseldorf (+14) die Nase vorn.

Abstiegskampf: Sieben Teams im Tabellenkeller sind rechnerisch noch abstiegsgefährdet, vor dem kommenden Spieltag stehen Fürth (38 Punkte), Hansa Rostock (37), Eintracht Braunschweig (36) und der 1. FC Nürnberg (35) über dem Strich. Bielefeld belegt Relegationsrang 16 mit 33 Zählern, dahinter wird es für Regensburg und Sandhausen (jeweils 28) bereits an diesem Wochenende richtig eng.

Ein Unentschieden reicht beiden Teams nicht, für Regensburg muss am Samstag gegen den direkten Konkurrenten Braunschweig (13 Uhr) und für Sandhausen zeitgleich gegen Aufstiegsaspirant Heidenheim zwingend ein Sieg her, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten. Bei einem Remis oder einer Niederlage wäre der Abstieg besiegelt.

Selbst bei einem Dreier sind Sandhausen und Regensburg auf Schützenhilfe angewiesen. Verliert Bielefeld ebenfalls am Samstag gegen Paderborn, schimmert noch ein Fünkchen Hoffnung. Bei einem Punktgewinn der Arminia sind Sandhausen und Regensburg nur noch theoretisch zu retten - jeweils einen Sieg der beiden Schlusslichter vorausgesetzt, stünde bei einem Bielefeld-Remis ein Drei-Punkte-Rückstand zu Buche, bei der Tordifferenz hat Bielefeld (-8) jedoch einen deutlichen Vorteil gegenüber dem Jahn (-24) und dem SVS (-26).

Abstiegsrelegation: Fürth (gegen den HSV) und Rostock haben den Klassenerhalt in der eigenen Hand, dafür sind aber drei Punkte notwendig. Für Hansa geht es am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den direkten Konkurrenten im Tabellenkeller aus Nürnberg. Der Club hat nur zwei Punkte Vorsprung vor dem Relegationsrang und könnte bei einer Niederlage und einem Bielefelder Sieg am Vortag auf Platz 16 abrutschen.

Braunschweig könnte einerseits den Regensburger Abstieg perfekt machen und gleichzeitig ebenfalls wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. Bei einer Bielefelder Pleite und einem Punktgewinn wäre ein weiteres Jahr 2. Liga perfekt.

Generell hängt für die Abstiegskandidaten viel von dem Duell Bielefeld gegen Paderborn ab. Gewinnt die Arminia nicht, könnten Nürnberg, Braunschweig, Rostock und Fürth mit einem eigenen Dreier die Klasse halten. In diesem Szenario würde Fürth, Rostock und Braunschweig auch schon jeweils ein Punkt reichen. Der Club kann sich nur mit einem Sieg und einem Patzer von Bielefeld vorzeitig retten.