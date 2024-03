Dritter Kreisläufer beim HC Eintracht verpflichtet

Auch in Zukunft setzt HC Eintracht-Trainer Daniel Deutsch auf drei Kreisläufer im Kader. Weil der Vertrag mit Benas Butkus nach zwei Jahren ausläuft und nicht verlängert wird, wurde nun ein neuer Spieler für diese Position verpflichtet. Robin Müller wechselt zur neuen Saison vom TSV Anderten zum HC Eintracht.

Der 24-jährige Kreisläufer spielte seit 2015 für den hannoverschen Drittligisten, gehört seit 2019 fest zum Drittliga-Kader des TSV und sucht nun in Hildesheim eine neue Herausforderung. Mit dem Wechsel will er sich sportlich weiterentwickeln. Der Wechsel sei keine Entscheidung gegen seinen aktuellen Verein, sondern eine für seine Handballkarriere, erläuterte der zwei Meter große Lehramtsstudent anlässlich der Bekanntgabe seines Abschieds auf der Internetseite des TSV.

Für den Eintracht-Trainer und sportlichen Leiter passt der Neuzugang voll ins Konzept. "Robin bringt bereits viel Erfahrung mit, studiert in Hildesheim und hat in den Gesprächen gezeigt, dass er heiß auf die neue Herausforderung ist. Er passt gut zu unserem Konstrukt, das drei Kreisläufer im Team vorsieht", freut sich Daniel Deutsch über die Verpflichtung des Spielers, der bereits viele Jahre mit Lukas Quedenbaum zusammen in Anderten am Ball war.

Mit der Verpflichtung Müllers, der einen zwei-Jahresvertrag in Hildesheim unterschrieben hat, ist die Kreisläuferposition der Mannschaft für die kommende Saison vollständig besetzt, denn Moritz Schade und Hendrik Hanemann gehören auch in der kommenden Saison weiter zum Kader der Mannschaft, die aktuell um den Aufstieg in die zweite Bundesliga kämpft.