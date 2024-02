Dritter in Mexiko: Golfprofi Jäger erneut stark

Stephan Jäger spielt bisher eine starke Saison auf der PGA Tour. In Mexiko beweist der Münchner erneut seine gute Form. Für eine Überraschung sorgt ein Neuling.

Schon zweimal Dritter in der aktuellen Saison: der Münchner Stephan Jäger. Getty Images

Golfprofi Stephan Jäger hat auf der lukrativen PGA Tour erneut ein Spitzenergebnis erzielt. Der 34 Jahre alte Münchner spielte am Sonntag (Ortszeit) beim Turnier im mexikanischen Nuevo Vallarta eine starke 65er-Abschlussrunde und schob sich mit insgesamt 270 Schlägen noch auf den geteilten dritten Rang vor.

Für einen Überraschungserfolg bei der mit 8,1 Millionen US-Dollar dotierten Veranstaltung sorgte Tour-Neuling Jake Knapp. Der 29-jährige Kalifornier setzte sich mit 265 Schlägen vor dem Finnen Sami Välimäki (267 Schläge) durch und kassierte für seinen Premierensieg auf der wichtigsten Golf-Tour 1,458 Millionen US-Dollar. Neben Jäger kamen auch der Amerikaner Justin Lower und C.T. Pan aus Taiwan auf dem Par-71-Kurs auf Rang drei.

Jäger, der seit 2012 Profi ist und im US-Bundesstaat Tennessee lebt, wird nach dem Wochenende in der Weltrangliste auf Position 63 geführt. Bereits Ende Januar hatte er nur knapp seinen ersten Sieg auf der Tour verpasst. Beim mit neun Millionen Dollar dotierten PGA-Turnier in San Diego war er ebenfalls Dritter geworden. Bislang konnten in Bernhard Langer, Martin Kaymer und Alexander Cejka erst drei deutsche Spieler ein Turnier der US-PGA-Tour gewinnen.

Golf-Weltrangliste vom 26. Februar 2024

1. (1.) Scottie Scheffler (USA) 9,2119 Durchschnittspunkte, 2. (2.) Rory McIlroy (Nordirland) 8,1049, 3. (3.) Jon Rahm (Spanien) 7,3337, 4. (4.) Viktor Hovland (Dänemark) 6,0536, 5. (5.) Xander Schauffele (USA) 5,6074, 6. (6.) Patrick Cantlay (USA) 5,1888, 7. (7.) Wyndham Clark (USA) 5,0978, 8. (8.) Max Homa (USA) 4,1237, 9. (9.) Matt Fitzpatrick (England) 3,8837, 10. (10.) Brian Harman (USA) 3,875, ... 63. (75.) Stephan Jäger (München) 1,5205, ... 110. (108.) Yannik Paul (Viernheim) 1,0568, ... 144. (138.) Matti Schmid (Herzogenaurach) 0,8239, ... 153. (149.) Marcel Siem (Ratingen) 0,7746, ... 180. (170.) Maximilian Kieffer (Düsseldorf) 0,6475, ... 211. (200.) Hurly Long (St. Leon-Rot) 0,5853, ... 248. (248.) Nick Bachem (Köln) 0,4914, ... 272. (273.) Marcel Schneider (Pleidelsheim) 0,4643, ... 517. (509.) Alexander Knappe (Paderborn) 0,2341, ... 526. (503.) Frederik Schott (Düsseldorf) 0,2299, ... 554. (545.) Marc Hammer (Mannheim) 0,2093, ... 906. (896.) Tiger Woods (USA) 0,0916