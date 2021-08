"Dritter Elfmeter im dritten Spiel": Schnorrenberg hadert mit Abwehrverhalten

Der Hallesche FC verlor am Montagabend im Flutlichtspiel gegen Eintracht Braunschweig mit 0:2. Für die Löwen waren es die ersten zwei Saisontore und der erste Sieg. Der Führungstreffer der Gäste fiel durch einen Elfmeter, und die Heimmannschaft stellte nach dem Spiel fest, dass die spielerische Leistung nicht ausreichend war.

Nach dem 0:2-Endstand im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig sah Halle-Linksverteidiger Janek Sternberg im Interview bei "MagentaSport" das Problem dabei, "dass wir zu wenig unser Spiel durchgedrückt haben. Wir haben sonst mehr den Ball laufen lassen und haben heute viel mit langen Bällen gearbeitet. Das ist eigentlich nicht unser Spiel und das wollen wir nächstes Mal wieder besser machen." Sternberg trat mit einem dicken Pflaster unter dem rechten Auge ans Mikro, nachdem er sich kurz vor dem Pausenpfiff verletzte und trotzdem bis zum Schluss auf dem Platz stand.

Nach der Partie monierte Halles Trainer Florian Schnorrenberg die Elfmeter-Flut in der aktuellen Spielzeit: "Das ist der dritte Elfmeter im dritten Spiel - das ist definitiv verbesserungswürdig." In der Entstehung brachte Louis Samson den heraneilenden Maurice Multhaup zu Fall, und Schiedsrichter Benjamin Brand zeigte zurecht auf den Punkt. Durch den Strafstoß in der 42. Spielminute ging der BTSV in Führung, und die Hausherren mussten wieder einem Rückstand hinterherrennen. Spielerisch stellte der Coach fest, dass es seiner Mannschaft "schwer fiel, Chancen herauszuspielen."

Zimmerschied: Unglückliche Schiedsrichter-Entscheidung

HFC-Angreifer Tom Zimmerschied, der vor dem Braunschweiger Führungstreffer zuvor auf der Gegenseite kurz vor dem Sechzehner zu Fall gebracht worden war, fand "die Entscheidung des Schiedsrichters unglücklich" und fasste das Gegentor "als unglückliche Verkettung zusammen". In der Folge kam die Heimmannschaft nicht mehr zurück und verlor das Spiel durch einen weiteren Gegentreffer kurz vor Schluss mit 0:2.

Für den Halleschen FC steht am Freitag um 19 Uhr das Auswärtsspiel bei der formstarken Berliner Viktoria auf dem Programm - der Aufsteiger ist Tabellenführer. Eintracht Braunschweig empfängt am Samstag um 14 Uhr (beide Spiele LIVE! bei kicker) den FSV Zwickau.