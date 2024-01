Dritter Coach muss gehen: Titans trennen sich von Head Coach Vrabel

Zum zweiten Mal in Folge haben die Tennessee Titans die Play-offs verpasst - das hat nun Konsequenzen für Head Coach Mike Vrabel. Der 48-Jährige und die Titans gehen künftig getrennte Wege.

Vor zwei Jahren wurde Mike Vrabel, seit 2018 bei den Tennessee Titans der Hauptverantwortliche an der Seitenlinie, noch als Coach of the Year ausgezeichnet, insgesamt dreimal führte er die Titans in die Play-offs, holte dabei zweimal den Divisionstitel in der AFC South - nun ist seine Amtszeit in Nashville vorzeitig beendet.

Wie mehrere US-amerikanische Medien am Dienstagabend übereinstimmend berichten, haben die Titans ihren Head Coach nach einer insgesamt enttäuschenden Saison entlassen. Eine offizielle Bestätigung stand zunächst noch aus, es wäre die dritte Trainerentlassung nach dem Ende der regulären Saison in der NFL.

Zum zweiten Mal in Folge haben die Titans unter Vrabel die Postseason verpasst, nach nur sieben Siegen aus 17 Spielen in der Vorsaison reichte es 2023 nur zu sechs Erfolgen. Nach insgesamt sechs Jahren bei den Titans ist damit für den ehemaligen Linebacker, der als Spieler dreimal den Super Bowl gewann, Schluss.

Vrabel heiß begehrt auf dem Coaching-Markt?

Star-Running-Back-Derrick Henry, der im März Free Agent wird und das Team voraussichtlich verlässt, zeigte sich in einer ersten Reaktion bei "The Athletic" "geschockt" von der Entscheidung. "Coach Vrabel ist ein toller Anführer. Er ist ein großartiger Coach und Lehrer. Ich weiß, dass er schon bald eine neue Möglichkeit in der Liga bekommen wird. Ich freue mich darauf."

In der Tat dürfte Vrabel auf dem Head-Coaching-Markt viel Interesse auf sich ziehen. Aktuell sind die Cheftrainer-Posten bei den Carolina Panthers, Las Vegas Raiders, Los Angeles Chargers - alle drei Teams haben ihren Head Coach bereits während der Saison gefeuert -, Atlanta Falcons und Washington Commanders offen. Und eben auch die Titans werden sich nach einem neuen Head Coach umschauen müssen.