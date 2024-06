Dritter 96-Neuzugang: Bayern verleiht Lee nach Hannover

Die Kaderplanung bei Hannover 96 schreitet weiter voran: Der Zweitligist gab am Sonntag die Verpflichtung von Mittelfeldmann Hyun-Ju Lee bekannt. Der südkoreanische U-23-Nationalspieler war in der verganenen Saison auf Leihbasis für den SV Wehen Wiesbaden aufgelaufen, nun verleiht Bayern München den 21-Jährigen inklusive Kaufoption nach Hannover weiter. "Hyun-Ju ist ein spannender junger Spieler, mit dem wir unsere Möglichkeiten im Mittelfeldzentrum erweitern", so 96-Sportdirektor Marcus Mann.