Dritte Niederlage: Schalke in Unterzahl gegen Kiel chancenlos - Kaiserslautern reicht ein Doppelschlag

Der FC Schalke 04 hat die dritte Niederlage in der noch jungen Zweitliga-Saison kassiert. Beim 0:2 gegen Holstein Kiel spielte der Bundesliga-Absteiger knapp 50 Minuten in Unterzahl und verlor verdient. Kaiserslautern feierte in Paderborn derweil den zweiten Sieg in Serie.

Der Saisonstart in der 2. Liga ging daneben: Schalke um Kapitän Simon Terodde (re.) hat drei der bisherigen vier Liga-Spiele verloren. IMAGO/Team 2

Noch etwa zehn Minuten waren in Gelsenkirchen zu spielen, da verließen die ersten enttäuschten Schalke-Fans bereits die Arena. Die Königsblauen verloren mit 0:2 gegen Holstein Kiel und damit zum dritten Mal in bislang vier Spielen der neuen Zweitliga-Saison.

Bereits nach fünf Minuten hatten die Störche die erste Chance auf das 1:0, Pichler verpasste eine Hereingabe haarscharf. Knapp zehn Minuten später stand der 26-Jährige goldrichtig und schob per Abstauber nach einem Pfostentreffer von Rothe zur Kieler Führung ein (15.). Vor der Pause wurde es noch schlimmer für S04, Schallenberg musste nach einer Notbremse mit Rot vom Platz (39.), Skrzybski ließ kurz darauf eine richtig gute Möglichkeit zum 2:0 liegen. In Halbzeit zwei hatte die KSV das Spielgeschehen weitestgehend unter Kontrolle und erhöhte in der 59. Minute durch Machino. Eine wirklich gute Chance auf den Anschlusstreffer hatte S04 bis zum Ende der Partie nicht mehr.

Kaiserslautern gewinnt zum zweiten Mal in Folge

Während die Schalker damit weiter Richtung Tabellenende abrutschten, grüßt Kiel nach drei Siegen aus den ersten vier Spielen von der Spitze. Auch in Kaiserslautern dürfte die Laune nach dem 2:1-Erfolg in Paderborn glänzend sein. Die Roten Teufel feierten den zweiten Liga-Sieg in Serie.

Den Hausherren gehörten zunächst mehr Spielanteile, ohne diese aber in gefährliche Torchancen ummünzen zu können. Bis zur 29. Minute, als Klaas frei vor FCK-Keeper Krahl auftauchte. Der Vertreter des gesperrten Luthe verkürzte aber gut den Winkel und bewahrte seine Roten Teufel so vor dem Rückstand. Anschließend wurden die Gäste aktiver, das setzte sich auch nach dem Seitenwechsel fort. Ein Lautrer Doppelpack innerhalb von fünf Minuten durch Ritter (59.) und Ache (64.) brachte den FCK auf die Siegerstraße. Zwar verkürzte Grimaldi für Paderborn nochmal (73.), der Ausgleich gelang den Gastgebern in der verbliebenen Zeit aber nicht mehr.

Am Samstag hat der zweite Bundesliga-Absteiger, Hertha BSC, die SpVgg Greuther Fürth zu Gast - die Berliner stehen bislang noch komplett ohne Zähler da. Der HSV trifft im Samstagabendspiel zudem auf Hannover, am Sonntag spielt der noch ungeschlagene Aufsteiger Wehen Wiesbaden in Nürnberg.