Dritte Niederlage in Serie: München verliert auch gegen Düsseldorf

Eishockey - Highlights by MagentaSport 29.01.2023

5:10Zum ersten Mal in dieser Saison hat Red Bull München drei Spiele in Serie verloren. Am Sonntagnachmittag kassierte der DEL-Spitzenreiter nach einer frühen Führung vier Tore binnen kürzester Zeit. Davon konnte sich der EHC nicht mehr erholen, auch zwei späte Treffer konnten die Niederlage nicht abwenden.