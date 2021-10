Dritte Niederlage in Folge: Maaßen mit BVB II in "fieser Phase"

Am Samstag ging die "Mini-Talfahrt" der Dortmunder U 23 mit der dritten Niederlage am Stück weiter. Coach Enrico Maaßen benannte die Fehler eines überlegenen und doch schwachen Spiels seiner Mannschaft.

Am fehlenden Ballbesitz lag es nicht, dass Dortmund II die Partie bei Viktoria Berlin 1:2 verlor. Das Problem war eher, dass der BVB "den kontrollierten Ballbesitz nicht ins letzte Drittel gebracht" hat, wie es Chefcoach Maaßen nach dem Spiel bei "MagentaSport" auf den Punkt brachte. "Wir haben wieder einen Fehler gemacht in der ersten Hälfte, der uns in den letzten drei Spielen auch unterlaufen ist", ärgerte sich der Trainer über das Gegentor kurz vor der Pause. "Wenn du jedes Mal der Musik hinterherläufst, dann ist es schwer, die Spiele zu gewinnen."

"Trotzdem zeigen wir eine gute Antwort", fuhr Maaßen fort, "machen ein schönes Tor zum 1:1, haben uns vorgenommen, in der zweiten Halbzeit weiter so Fußball zu spielen". Das gelang nur bedingt. Dortmund hatte zwar ähnlich viel Ballbesitz, erlangte aber nur Halbchancen und ließ selbst mehr zu. Schließlich fiel der Siegtreffer durch Viktorias Lucas Falcao in der 86. Minute. "Dass der Gegner offensiv Qualität hat, das hat man gesehen", erkannte Maaßen an. "Trotzdem waren das Umschaltsituationen, die wir gerade in der ersten Halbzeit gut wegverteidigt haben, weil wir ein gutes Gegenpressing gespielt haben."

Wir müssen daraus lernen, dass wir gradliniger spielen müssen und auch hinten klar spielen müssen. Enrico Maaßen

Die dritte Niederlage in Folge bedeutet für den Aufsteiger den Absturz von Platz zwei auf neun. Sollten die direkten Konkurrenten morgen zudem nachziehen, könnte der BVB erstmals in dieser Saison in die untere Tabellenhälfte zurückfallen. "Grundsätzlich merken wir gerade: Es ist eine fiese Phase, die wir haben. Die müssen wir jetzt überstehen. Wir müssen daraus lernen, dass wir gradliniger spielen müssen und auch hinten klar spielen müssen."

Das kann seine Mannschaft gleich am nächsten Samstag umsetzen, wenn es um 14 Uhr gegen das derzeit zwei Punkte hinter Dortmund rangierende SV Meppen geht.