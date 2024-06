Dritte Liga: HG Oftersheim/Schwetzingen hält Top-Torschützen

Die HG Oftersheim/Schwetzingen hat den Vertrag mit seinem Top-Torschützen um ein weiteres Jahr verlängert.

Wie der Verein in einer Pressemeldung mitteilte, bleibt Florian Burmeister der HG Oftersheim/Schwetzingen ein weiteres Jahr erhalten. "Ich bin froh, weiterhin Teil dieses großartigen Vereins zu sein", so der 27-Jährige. "Unser Ziel ist es, schnell die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sichern und uns langfristig in der 3. Liga zu behaupten", erklärt der Rückraumspieler, der ausführt: "Die HG ist ein gut geführter Verein, und wir haben eine solide Mannschaft für die dritte Liga. Die Atmosphäre in der Nordstadthalle ist einfach großartig"

"Die Vertragsverlängerung von Florian Burmeister ist ein klares Zeichen für den Zusammenhalt und die Ambitionen der HG Oftersheim/Schwetzingen. Mit Burmeister im Team blickt die Mannschaft zuversichtlich auf die bevorstehenden Herausforderungen in der 3. Liga", freut sich auch Vorstandsmitglied Michael Zipf über die Verlängerung.

Florian Burmeister begann das Handballspielen bei der SG Schorndorf. 2012 wechselte er in die Jugend des TVB Stuttgarts. Dort gab er 2017 sein Bundesligadebüt. 2019 wechselte er dann zur HG Oftersheim/Schwetzingen in die dritte Liga.