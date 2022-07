Dritte Bänderverletzung bei der Viktoria: Auch Marseiler fällt aus

Viktoria Köln muss die nächste Bänderverletzung in der Vorbereitung hinnehmen. Nun hat es Luca Marseiler erwischt - er zog sich einen Teilriss des Innenbandes am Sprunggelenk zu.

Luca Marseiler fällt aus: Der Offensivspieler zog sich einen Teilriss des Innenbandes am Sprunggelenk zu. IMAGO/Beautiful Sports

Viktoria Köln bleibt in der Vorbereitung vom Verletzungspech verfolgt. Nach dem Kreuzbandriss von Jeremias Lorch und dem Innenbandriss im Knie von André Becker fällt nun auch Luca Marseiler aus. Der Offensivspieler zog sich in einem Zweikampf einen Teilriss des Innenbandes am Sprunggelenk zu.

Der 25-Jährige muss nun drei Wochen einen Spezialschuh tragen, darf danach aber sofort wieder in die Vollbelastung. "Wir hoffen, dass er in vier bis fünf Wochen wieder auf dem Platz stehen wird", so Viktoria-Trainer Olaf Janßen.

Damit wird der gebürtige Münchner das Auftaktspiel der Kölner bei Waldhof Mannheim wahrscheinlich verpassen. Trotz der hohen Anzahl der Bänderverletzungen in der Vorbereitung nimmt Janßen die Ausfälle sportlich: "Verletzungen sind Teil des Spiels, drei Unfälle sind immer möglich, wir betreiben eine Zweikampfsportart", erklärt Kölns Coach.

Marseiler, der seit vergangenem Sommer für die Viktoria aufläuft, stand bereits in 99 Drittliga-Partien auf dem Platz. Nach acht Jahren bei der SpVgg Unterhaching zog es ihn über den SC Paderborn zum Tabellen-13. der abgelaufenen Drittliga-Spielzeit.