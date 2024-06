Drinkuth stürmt weiter für Lübeck

Felix Drinkuth hat seinen auslaufenden Vertrag beim VfB Lübeck um eine weitere Spielzeit verlängert. Der Angreifer, der 2022 aus Jena an die Lohmühle kam, verpasste größtenteils die abgelaufene Drittliga-Saison aufgrund einer Verletzung. In acht Partien traf er einmal. 'Ich habe nach meiner Verletzung sehr viel Vertrauen von Vereinsseite gespürt und ich weiß auch sehr zu schätzen, dass viele Fans sich bei mir während dieser Zeit nach mir erkundigt haben. Kurzum: Ich weiß, was ich an Lübeck und den VfB habe und das gibt mir ein gutes Gefühl“, so der Stürmer.