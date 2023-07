Dringend benötigte Unterstützung: Hopkins unterschreibt in Tennessee

Einer der besten Wide Receiver der NFL hat ein neues Zuhause. DeAndre Hopkins (31) unterschreibt bei den Tennessee Titans - und sorgt dort für dringend benötigte Unterstützung.

Der Favorit auf die Verpflichtung von DeAndre Hopkins waren die Tennessee Titans bereits, am Sonntag berichteten dann mehrere US-amerikanische Medien, darunter NFL-Insider Ian Rapoport, von einer Einigung zwischen dem 31-Jährigen und dem Team aus Nashville. Demnach unterschreibt Hopkins bei den Titans einen Zweijahresvertrag und kassiert 26 Millionen US-Dollar.

Der routinierte Wide Receiver war Ende Mai von den Arizona Cardinals, die sich im Umbruch befinden und sich Hopkins' hohes Gehalt nicht mehr leisten wollten, trotz Vertrag bis 2024 entlassen worden. Ein von den Cardinals angestrebter Trade war nicht zustande gekommen, sodass ein Cut die einzige Option für Arizona war - und sich Hopkins sein Team selbst aussuchen konnte.

Die Titans lagen dabei von Beginn an in der Pole Position, Hopkins hatte sich bereits Mitte Juni mit den Verantwortlichen getroffen. Obwohl es später auch zu einem Besuch bei den New England Patriots gekommen war und auch die Buffalo Bills interessiert gewesen sein sollen, hat sich Hopkins nun für die Titans entschieden - und kehrt damit in die AFC South zurück. Dort war er von 2013 bis 2019 für die Houston Texans aufgelaufen und war zu einem der besten Receiver der NFL gereift. Seine Trennung von den Texans 2020 war alles andere als geräuschlos abgelaufen - nun wird Hopkins also zweimal pro Saison auf sein Ex-Team treffen.

Bei den Titans behebt Hopkins eine eklatante Schwäche des Kaders. Das Team von Head Coach Mike Vrabel verfügte seit dem Abgang von A.J. Brown nach Philadelphia 2022 über eines der dünnsten Receiving Corps der NFL und war deshalb in der abgelaufenen Saison stark auf das Running Game rund um Derrick Henry angewiesen. Weil auch Routinier Robert Woods die Titans in der Offseason verlassen hatte, fand sich bis auf den letztjährigen First Round Pick Treylon Burks kein Wide Receiver von Format mehr im Kader. Das wird sich jetzt ändern.