"Dribbelstarker Mittelstürmer": Stange bleibt dem HSV treu

Im Sommer wäre der Vertrag von HSV-Stürmer Otto Stange ausgelaufen. Nun unterzeichnete der hochveranlagte 16-Jährige einen langfristigen Vertrag bei den Rothosen.

Der Junioren-Nationalspieler Otto Stange, ein beidfüßiger Angreifer, soll weiter Schritt für Schritt an die Profis des Hamburger SV herangeführt werden. Er hat in der laufenden Saison für die U 17 in der B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost bislang in elf Spielen 13 Tore erzielt (zwei Vorlagen).

Erst vor sieben Tagen hat der HSV eine Vertragsverlängerung verkündet. Auch das 17-jährige Offensivtalent Bilal Yalcinkaya bleibt den Rothosen über die Saison hinaus erhalten. Noch hat der deutsche U-17-Weltmeister kein Profispiel für den HSV bestritten, doch bei den Norddeutschen glaubt man an den Teenager, der bereits seit längerem Teil des Profikaders ist.

Nun also folgt Stanges Vertragsverlängerung. "Otto hat in den vergangenen Monaten sein großes Potenzial unter Beweis gestellt. Gerade für sein junges Alter besitzt er schon ausgesprochen gute Anlagen. Deshalb trainiert er schon seit mehreren Wochen mit unseren Profis und hatte es sich auch verdient, Anfang Januar im Trainingslager dabei gewesen zu sein", wird Direktor Profifußball Claus Costa auf der Vereinswebsite zitiert. "Das muss nun auch der Weg für die nahe Zukunft sein, damit sich Otto weiter Schritt für Schritt an den Profibereich gewöhnt. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Weg gemeinsam beim HSV fortsetzen werden."

"Dribbelstarker und torgefährlicher Mittelstürmer"

"Obwohl Otto erst anderthalb Jahre bei uns ist, hat er in der kurzen Zeit unter Beweis gestellt, dass er ein dribbelstarker und torgefährlicher Mittelstürmer ist. Durch seine freche und unbekümmerte Art stellt er ein besonderes Stürmerprofil dar", freut sich Costa über den Verbleib des Youngsters.

"In Otto hat ein weiteres Talent aus unserem Nachwuchs trotz Begehrlichkeiten anderer Klubs seinen Vertrag bei uns verlängert. Das macht uns einerseits natürlich sehr stolz, ist andererseits aber auch ein weiterer Beleg für die erfolgreiche Arbeit, die all unsere Mitarbeiter im Nachwuchs leisten. Das spricht für unseren Weg", sagt Direktor Nachwuchs Horst Hrubesch.

"Mit harter Arbeit Schritt für Schritt den Profis anbieten"

"Ich bin sehr glücklich, dass ich weiterhin mit der Raute auf der Brust auf Torejagd gehen kann. Ich habe hier im Nachwuchs top Bedingungen, komme jeden Tag mit viel Freude zum Volkspark und möchte mich einfach mit harter Arbeit Schritt für Schritt den Profis anbieten", sagt Stange, der schon zweimal im Profi-Kader stand.