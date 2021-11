Drexler: "Wir werden noch besser, die anderen müssen so gut bleiben"

Auf die Schalker wartet am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) das Gastspiel in Bremen. Bei beiden Teams läuft es noch nicht ideal. Dominick Drexler hat einen Ansatz, warum das so ist.

Will mit seinem Team in Bremen zurück in die Erfolgsspur: Dominick Drexler. imago images/Team 2