Drexler verlängert auf Schalke bis 2025

Schalke hat den ursprünglich zum Saisonende auslaufenden Vertrag von Dominick Drexler verlängert. Der Mittelfeldspieler, der 2021 aus Köln zu den Königsblauen gewechselt war, unterschrieb einen Kontrakt bis 2025. In der laufenden Spielzeit traf der 33-Jährige in acht Zweitligaspielen einmal - am vergangenen Samstag in Nürnberg zum 1:0.