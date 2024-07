Drexler und Baumgartl dürfen nicht mit ins Trainingslager

An diesem Montag fährt Schalke 04 zum achten Mal ins Sommer-Trainingslager nach Mittersill, Timo Baumgartl und Dominick Drexler dürfen allerdings nicht mitreisen. Dafür sind alle bisherigen neun Zugänge dabei.

Wenn Schalke 04 an diesem Montag ins Flugzeug steigt, um nach München zu fliegen und von dort mit dem Bus zum Zielort Mittersill weiterzureisen, werden Timo Baumgartl und Dominick Drexler nicht dabei sein. Die beiden erfahrenen Spieler sind von Trainer Karel Geraerts trotz gültiger Verträge schon vor Wochen aussortiert worden - dass sie nun auch für das Übungscamp in Österreich keine Berücksichtigung finden, ist keine Überraschung. Für das Duo sollen Trainingsmöglichkeiten in Gelsenkirchen geschaffen werden. Das gilt auch für Lino Tempelmann, der sich nach einer Verletzung allerdings ohnehin im Aufbautraining befindet.

Normalerweise Bestandteil des Kaders, aber dennoch in Mittersill nicht dabei ist Ibrahima Cissé. Der Innenverteidiger bereitet sich derzeit mit der Nationalmannschaft Malis auf die Olympischen Spiele in Paris vor. Das Turnier beginnt am 24. Juli. Der Abwehrspieler wird also erst im Laufe des Monats August auf Schalke zurückerwartet und somit nach Saisonstart, der für die Königsblauen am ersten August-Wochenende mit einem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig beginnt.

Alle Neuzugänge an Bord

Das ist der Verein, für den Ron-Thorben Hoffmann und Anton Donkor in der vergangenen Saison noch aufgelaufen sind, nun gehören sie zum Schalker Trainingslager-Kader. Alle bisherigen Zugänge, neun an der Zahl, werden mit nach Österreich reisen, also neben Hoffmann und Donkor auch Adrian Gantenbein, Martin Wasinski, Janik Bachmann, Aris Bayindir, Peter Remmert, Amin Younes und Moussa Sylla, der nach seinem Doppelpack im ersten Test am vergangenen Mittwoch gegen die SSVg Velbert (7:0) nun auch am Samstag beim 45-Minuten-Test gegen den SV Meppen getroffen hat - sogar dreifach (Endstand 4:2, auch Tobias Mohr traf).

Zwei weitere Gelegenheiten, sich in einem Vorbereitungstest von seiner besten Seite zu zeigen, erhalten Sylla und Co. nun in Mittersill. Erster Gegner am Mittwoch ist der FC Midtjylland. Das Duell mit dem dänischen Meister wird ab 18 Uhr ausgetragen. Am Samstag, 13. Juli, geht es gegen den ukrainischen Vize-Meister Dynamo Kiew (16 Uhr). Am Sonntag reist Schalke zurück in den Pott.