Drews neuer Co-Trainer bei Werder Bremen

Werder Bremen hat einen neuen Co-Trainer verpflichtet. Er ist kein Unbekannter und hat bereits als Chefcoach in der 2. Liga gearbeitet.

Hannes Drews übernimmt die nach dem Weggang von Danijel Zenkovic zu Club Brügge frei gewordene Stelle im Trainer-Team von Ole Werner.

"Wir haben uns in der Vergangenheit schon zwei Mal mit ihm beschäftigt und sind froh, dass es nun beim dritten Mal geklappt hat", wird Werders Geschäftsführer Fußball, Frank Baumann, am Freitag in der offiziellen Verlautbarung der Bremer zitiert. "Mit Hannes haben wir einen absoluten Fachmann für die Position gewinnen können." Der neue Mann habe "bereits als Co-Trainer, aber auch als Cheftrainer Erfahrungen in der 2. Liga sammeln können" und kenne die Liga sehr gut, so Baumann. Drews wird neben Patrick Kohlmann der zweite Co-Trainer im Stab sein.

KSV, HSV und Erzgebirge

Der 39-Jährige arbeitete zuletzt beim Nordrivalen Hamburger SV als Co-Trainer sowie als Chefcoach der U 23. In der Saison 2017/18 war Drews Cheftrainer beim Zweitligisten Erzgebirge Aue. Zuvor arbeitete er im jahrelang Jugendbereich bei Holstein Kiel und kennt aus dieser Zeit auch seinen künftigen Chef Ole Werner, der damals ebenfalls im Unterbau der KSV tätig war.

Neben den "normalen Co-Trainertätigkeiten" werde sich Drews, wie Werner verriet, "vor allem um die jungen Spieler kümmern und die Schnittstelle ins Leistungszentrum darstellen". Drews wird bereits bei der Trainingseinheit am Vormittag zum ersten Mal mit auf dem Platz stehen.