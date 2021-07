Dressur-Einzel: Gold geht an von Bredow-Werndl - Werth holt Silber

Einen Tag nach dem Sieg im Team-Wettkampf hat sich Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl auch im Einzel zur Olympiasiegerin gekürt.

Goldmedaille in Tokio: Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl triumphierte auch im Einzel. Getty Images

Auf ihrer Trakehnerstute Dalera verwies die 35-Jährige aus Aubenhausen in der Grand Prix Kür die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose auf den zweiten Platz. Bronze ging an die Britin Charlotte Dujardin auf Gio. Für das deutsche Olympiateam war es die insgesamt dritte Goldmedaille in Tokio.

Isabel Werth verpasste es mit Silber, in der Liste der erfolgreichsten deutschen Olympia-Teilnehmer zu Spitzenreiterin Birgit Fischer aufzuschließen. Die 52-Jährige steht mit siebenmal Gold und fünfmal Silber weiterhin auf Rang zwei hinter der Rennsport-Kanutin, die es auf acht Gold- und vier Silbermedaillen gebracht hatte.

Schülerin schlägt Lehrerin

Die Freudentränen liefen schon, bevor die letzten beiden Starterinnen ritten. So überlegen war von Bredow-Werndl. "Ich hatte manchmal das Gefühl, ein bisschen einen Feuertanz zu reiten, auf des Messers Schneide", sagte sie. "Aber es ist sich alles ausgegangen."

Die nach ihrer Junioren-Zeit einige Jahre von Werth trainierte Reiterin begeisterte nach Grand Prix und Special auch in der Kür mit Musik. Die Anspannung war für sie aber deutlich größer als im Teamwettbewerb. Sie gab zu: "Heute ging es wirklich darum: Bin ich wirklich Erster?"

Die Erfolge von Isabell sind nicht mehr zu übertreffen. Jessica von Bredow-Werndl

Satt ist von Bredow-Werndl lange nicht. "Ich fühle mich am Anfang meines Weges", sagte die Olympia-Debütantin. "Ich freue mich auf alles, was noch kommt." Über Werth sagte sie: "Ich weiß nicht, wie lange ich dabei bleiben werde, aber die Erfolge von Isabell sind nicht mehr zu übertreffen."

Die Olympia-Entscheidungen am Mittwoch