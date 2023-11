Dreßen freut sich auf den Auftakt - fährt im Training zunächst aber hinterher

Abfahrer Thomas Dreßen hat es im ersten Training zu den beiden Abfahrten in Zermatt/Cervinia gemächlich angehen lassen. Für die Saison aber plant er eine Rückkehr in die Weltspitze.

Thomas Dreßen im ersten Training zu den beiden Abfahrt am Wochenende in Zermatt/Cervinia. IMAGO/GEPA pictures

Vor der grandiosen Kulisse des Matterhorns stand am Mittwoch das erste Training für die beiden Abfahrten am Samstag und Sonntag (jeweils 11 Uhr) auf dem Programm. Thomas Dreßen nutzte den Auftakt, um sich an die Strecke heranzutasten. Am Ende kam er mit über vier Sekunden Rückstand auf den Schnellsten ins Ziel. Die Bestzeit legte der Österreicher Otmar Striedinger in 2:05,93 Minuten hin.

Für Dreßen soll es in diesem Winter allerdings wieder dorthin zurückgehen, wo der mittlerweile 29-Jährige schon einmal war. Im Januar 2018 katapultierte er sich mit seinem Sieg auf der legendären Streif in Kitzbühel in die Weltspitze, weitere Erfolge in Kvitfjell sowie Lake Louis folgten. Doch die letzten Jahre waren von schweren Verletzungen und anhaltenden körperlichen Beschwerden geprägt, im vergangenen Winter gelang ihm nur ein gutes Rennen: Bei der WM wurde er Zehnter, Bronze war nur 0,26 Sekunden entfernt.

Und jetzt? "Ich freue mich einfach nur auf die Saison", betont Dreßen. Gut, sein Körper müsse mittlerweile gepflegt werden "wie ein Formel-1-Auto", also bis hin zur letzten Schraube. Aber neue Baustellen haben sich nicht aufgetan. Endlich einmal konnte er eine Vorbereitung komplett absolvieren. Dreßen sagt, er könne nun wieder "mehr auf mein Gefühl hören".

Dreßen: "Dann steht auch einem guten Ergebnis nichts im Weg"

Dieses besondere Skigefühl wird er brauchen bei den Rennen am Matterhorn, die im vergangenen Jahr wegen akuten Schneemangels abgesagt werden mussten. Denn auf der "Gran Becca" werden Spitzengeschwindigkeiten von knapp 140 Stundenkilometer erreicht. Die Strecke startet in 3800 Metern Höhe und führt als einzige des Weltcups durch zwei Länder - von der Schweiz aus geht es 3,7 Kilometer nach Italien. Die beiden Wettbewerbe sind aber auch umstritten - wegen des frühen Termins und der Nachhaltigkeit in Zeiten des Klimawandels, wird doch auf einem ökologisch sensiblen Gletscher gefahren.

Trotz der Diskussionen freut sich Dreßen auf den Saisonauftakt. Seine Ziele für die Rennen und die Saison ohne Großveranstaltung? "Ich will einfach wieder meine Leistung abrufen, dann steht auch einem guten Ergebnis nichts im Weg." Im Klartext: Dreßen glaubt an seine Rückkehr an die Weltspitze.

Baumann ausgeschieden, kein DSV-Fahrer in den vorderen Rängen

Für die anderen deutschen Fahrer lief es im ersten Training auch nicht recht viel besser. Am schnellsten war Romed Baumann unterwegs, allerdings verpasste der 37-jährige Routinier ein Tor. Bester DSV-Athlet war so Josef Ferstl mit einem Rückstand von 3:18 Sekunden, knapp dahinter folgte Simon Jocher (+ 3:21). Dominik Schwaiger hatte 3:38 Sekunden Rückstand, Andreas Sander 3:60. Weltcup-Debütant Jacob Schramm lag mit einem Rückstand von 5:39 Sekunden sogar noch hinter Dreßen.

