Dreßen fehlt bei der Abfahrt in Bormio

Das Abschlusstraining auf der Stelvio am Mittwoch hat ohne Thomas Dreßen stattgefunden. Der DSV-Abfahrer setzte krankheitsbedingt aus. Das hat Konsequenzen für den Donnerstag.

Der frühere Kitzbühel-Sieger Dreßen ließ am Mittwoch die finale Übungseinheit auf der traditionsreichen Speed-Strecke krankheitsbedingt aus. Am Donnerstag steigt in Bormio das prestigeträchtige Abfahrtsrennen - somit ohne den Deutschen. Denn Dreßen hatte schon in der ersten Testfahrt am Dienstag gefehlt.

Am Freitag steht in Bormio zudem ein Super-G an; noch ist fraglich, ob Dreßen hier an den Start gehen kann. Die nächste Abfahrt ist das Traditionsrennen am Lauberhorn im schweizerischen Wengen am 11. Januar.

Kilde Schnellster im Training

Dreßen, der in Gröden zuletzt 18. im Super-G und 26. in der Abfahrt wurde, hatte Weihnachten daheim mit Frau und Tochter verbracht, in den sozialen Medien postete er Fotos mit seiner Familie.

Als bester Deutscher im Abschlusstraining kam Simon Jocher (Garmisch) mit 2,16 Sekunden Rückstand auf den Tagesschnellsten Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) nicht über Platz 22 hinaus.