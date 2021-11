Dresdner Krawalle: Polizei identifiziert über 200 Beteiligte

Wie die Polizei mitteilte, wurde ein halbes Jahr nach den schweren Krawallen in Dresden 236 mutmaßliche Gewalttäter identifiziert.

Nach dem Aufstieg von Dynamo Dresden eskalierten die Feierlichkeiten am 16. Mai. imago images/Jan Huebner

Die Situation nach dem Aufstieg von Dynamo Dresden in die 2. Liga eskalierte vor einem halben Jahr. Am 16. Mai hatten sich Tausende Menschen versammelt. Hunderte gewaltbereite Fans griffen Polizisten mit Pyrotechnik an, zudem flogen Flaschen und Steine. Laut Polizei wurden 185 Beamte verletzt, sechs von ihnen mussten stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Nun teilte die Polizei mit, dass 236 mutmaßliche Gewalttäter identifiziert worden seien.

Die "Soko Hauptallee" gehe davon aus, noch in diesem Jahr eine dreistellige Anzahl an Verfahren zur Anklagereife zu bringen. Insgesamt seien mehr als 600 mutmaßliche Gewalttäter ausgemacht worden. Gegen alle Verdächtigen werde wegen schweren Landfriedensbruchs und anderer Straftaten ermittelt.

Stadionverbot gegen 103 Verdächtige?

Der "weit überwiegende Teil" der mutmaßlichen Randalierer komme laut Polizei aus Dresden und dem Umland. Bis auf fünf Frauen handele es sich ausschließlich um Männer im Alter zwischen 15 und 69 Jahren. Gegen 103 Verdächtige sei ein Stadionverbot bei Dynamo Dresden angeregt worden.

Weitere Fahndungsplakate folgen

In den vergangenen Monaten hatte die Polizei vier Plakate mit insgesamt 80 mutmaßlichen Randalierern veröffentlicht. Dazu seien 171 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. 67 der 80 Abgebildeten seien so identifiziert worden. Soko-Chef Enrico Lange kündigte an, dass weitere Fahndungsplakate folgen werden.