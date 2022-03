Dresdens Torschütze Daferner: "Chapeau, Kevin!"

Durchaus nah dran an Guerino Caprettis Ankündigung, dass die Zeit reif sei für einen Dreier, war Dynamo Dresden beim 1. FC Nürnberg. Danach sah es nach der ersten halben Stunde allerdings nicht aus.

Am Ende war man sich irgendwie einig. Fabian Nürnberger, der den Club in Führung gebracht hatte (12.), erlebte danach Chancenwucher seines Teams, das etliche Hochkaräter für einen komfortablen Vorsprung vergab. "Das 1:1 war schon hart", kommentierte der 22-Jährige Christoph Daferners Ausgleich, das der von Trainer Capretti für die Startelf nominierte Agyemang Diawusie glänzend vorbereitete, bei der einzigen Chance des Aufsteigers im ersten Abschnitt (42.).

Ein absoluter Wirkungstreffer, wie Nürnberger gestand. Zwar habe man versucht, die "Köpfe wieder hochzunehmen", aber das Gegentor habe "schon was mit einem gemacht". Nach der Pause habe Dynamo die Kontrolle übernommen, "wir haben uns schwer getan und sind nicht mehr richtig ins Spiel gekommen", gestand der Mittelfeldspieler.

Nürnberg hat uns zunächst hergespielt, wir konnten froh sein, dass wir nicht 3:0 im Rückstand waren. Christoph Daferner

Dresdens Torschütze Daferner schlug in dieselbe Kerbe: "Nürnberg hat uns zunächst hergespielt, wir konnten froh sein, dass wir nicht 3:0 im Rückstand waren." Der Torjäger, der mit seinem Treffer das Dutzend voll machte, analysierte aber auch richtig, dass "wir es in der zweiten Halbzeit hätten gewinnen können".

Sonderlob für Broll

Sein besonderer Dank galt Kevin Broll: "Kevin ist einer unserer wichtigsten Spieler, das muss man ganz klar so sagen. Er hält uns im ersten Durchgang am Leben. Chapeau, Kevin!" Auf den Keeper ist also Verlass, dennoch würde sich Daferner wünschen, dass Broll gar nicht mehr so sehr in den Blickpunkt rückt: "Wir dürfen halt beim nächsten Mal nicht so viel zulassen, damit er nicht so viel Arbeit hat."

Beim nächsten Mal, das ist für Dynamo erneut eine schwere Aufgabe: Vor heimischer Kulisse erwarten die Sachsen nach der Länderspielpause am 1. April mit Schalke 04 den nächsten Aufstiegsaspiranten.