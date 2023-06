Dresdens neuer Anlauf - mit Halles Zimmerschied?

Dynamo Dresden wappnet sich für einen neuen Angriff auf die Aufstiegsplätze. Ein Neuer für diese Mission könnte schon bald feststehen: Halles Tom Zimmerschied.

Als Dynamo Dresden vor einem Jahr in die 3. Liga durch die verlorene Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern gestürzt ist, gab Sportchef Ralf Becker einen Rahmen von zwei Jahren vor, in dem die SGD zurück ins Unterhaus finden wollte. Der erste Versuch misslang. Trotz bemerkenswerter Aufholjagd nach schwierigem Start verpasste Dynamo den Aufstieg knapp - unter anderem weil nach der schwachen Hinrunde ein Punktepolster fehlte und am Ende das 1:4 am vorletzten Spieltag im Emsland beim SV Meppen zum Schicksalsspiel wurde.

Längst sind die Planungen für die kommende Spielzeit angelaufen. "Alles auf Aufstieg", gab Becker unter der Woche als Devise aus - und der Schwabe selbst ist dabei besonders gefordert. Nach dem Weggang von Kaderplaner Kristian Walter kümmert sich Becker quasi um alle sportlichen Aspekte und lässt seine übrigen Aufgaben als Geschäftsführer ruhen, "weil die Kaderplanung jetzt oberste Priorität hat".

Sechs bis acht Neuverpflichtungen stehen auf der Wunschliste, insbesondere auf den Flügeln besteht nach den Abgängen der Leihspieler Christian Conteh (Feyenoord) und Dennis Borkowski (Leipzig) Bedarf. Ein Neuer, der diese Lücke schließen und zudem auch zentral in der Offensive auflaufen könnte, ist Tom Zimmerschied. Der variable Offensivmann steht aktuell bei Liga-Konkurrent Halle unter Vertrag, könnte die Saalestädter aber zeitnah Richtung Elbe verlassen. Beim HFC war der gebürtige Koblenzer mit zehn Toren und drei Vorlagen Topscorer in dieser Saison.