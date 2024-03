Dresdens Kammerknecht vor "verrücktem" Debüt für Sri Lanka

Kurz vor der heißen Phase in der 3. Liga unternimmt Claudio Kammerknecht ein etwas verrücktes Abenteuer. Der Abwehrspieler von der SG Dynamo Dresden steht vor seinem Debüt für die Nationalmannschaft Sri Lankas.

Während für Dynamos Drittliga-Profis in dieser Woche das Viertelfinale im Sachsenpokal beim VFC Plauen sowie die Vorbereitung darauf auf dem Programm stehen, weilt Claudio Kammerknecht bei der Nationalmannschaft Sri Lankas. Bereits im September 2022 hatte der 24-Jährige an einem Lehrgang der Auswahl teilgenommen, ein Spiel fand allerdings nicht statt.

Am Freitag nun spielt er sehr wahrscheinlich erstmals für Sri Lanka - das Heimatland seiner Mutter. Kammerknecht - geboren im beschaulichen Emmendingen nördlich von Freiburg - ist im Breisgau aufgewachsen und spielte jahrelang für den Sport-Club. Im Sommer 2022 wechselte er schließlich nach Dresden.

Mit der SGD steckt er mitten im Aufstiegsrennen, die heißen Wochen stehen bevor. Doch ausgerechnet jetzt unternimmt Kammerknecht eine strapaziöse Reise. In Sri Lankas Hauptstadt Colombo geht es am Freitag gegen Papua-Neuguinea. Rund 8000 km von Elbflorenz entfernt. Am Montag brach Kammerknecht zu einem 15-stündigen Flug mit Zwischenstopp in Katar auf.

"Es tut gut, dass man mal etwas anderes sieht, die Abläufe andere sind. Aber ich weiß schon: Es ist etwas Verrücktes", sagte Kammerknecht der Sächsischen Zeitung. Er freue sich, mal wieder in seine zweite Heimat zu kommen und seine Familie zu sehen. "Ich war das letzte Mal im Winter dort, davor fünf Jahre gar nicht", erzählte der Rechtsverteidiger. Singhalesisch könne er "ein bisschen", es werde aber Englisch gesprochen, da der Trainer Andy Morrison ein Schotte ist.

Anfang: "Vereine haben eine Abstellungspflicht"

SGD-Trainer Markus Anfang blickte mit gemischten Gefühlen auf die ungewöhnliche Reise seines Stammspielers. "Er hat mich gefragt, ob er die Einladung annehmen darf. Aber da gibt es gar keine Diskussion, die Vereine haben eine Abstellungspflicht. Wir geben ihm die Möglichkeit, er soll die Erfahrung machen und das mitnehmen."

Nach dem Spiel gegen Papua-Neuguinea steht im Rahmen eines Vier-Nationen-Turniers noch eine Begegnung gegen Bhutan am Montag auf dem Programm. Am Dienstag wird Kammerknecht dann in Dresden zurückerwartet.

Thayaparan aus Trier ebenfalls dabei

Und er ist übrigens nicht der einzige Spieler, der aus Deutschland anreist. Auch Jason Thayaparan von Oberligist Eintracht Trier wurde berufen. Der Vater des 28-jährigen Innenverteidigers stammt aus Sri Lanka, wo Fußball nur Randsportart weit hinter Cricket ist, und war in seiner Jugend nach Deutschland gekommen. Thayaparan ist in Trier geboren und in Konz aufgewachsen. Auch er unternimmt dieser Tage ein ungewöhnliches Fußballabenteuer.