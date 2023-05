Dresden zwischen Druck und Riesenchance

Osnabrück, Saarbrücken und Wiesbaden haben bereits vorgelegt. Um die Aufstiegschance weiter in der eigenen Hand zu haben, muss Dynamo Dresden am Montagabend zwingend punkten.

Dynamo Dresden gastiert im letzten Montagsspiel im deutschen Profifußball auf unabsehbare Zeit beim bereits abgestiegenen SV Meppen und muss im Rennen um den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga nachlegen.

Während Elversberg den Aufstieg mit einem 1:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden bereits eingetütet hat, befindet sich die SGD mit jenem SVWW sowie dem VfL Osnabrück im engen Verfolgerfeld. Saarbrücken dagegen ist nach dem 2:2 in Duisburg so gut wie raus aus der Verlosung, muss am letzten Spieltag auf Ausrutscher gleich mehrerer Konkurrenten hoffen.

Dieses Szenario will Dresden unbedingt verhindern. Um die Aufstiegschance weiter in der eigenen Hand zu haben, muss Elbflorenz in Meppen am Montagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) zwingend punkten. Mit einem Sieg kann Dresden an der Konkurrenz vorbei auf den zweiten direkten Aufstiegsplatz ziehen und bis auf zwei Punkte an den designierten Aufsteiger SV Elversberg heranrücken. Druck und Riesenchance zugleich also.

Kritikpunkt Chancenverwertung

"Wir sind froh, dass die Partie am Montag für uns ein wichtiges Spiel ist - das nehmen wir gern so an", erklärte Trainer Markus Anfang und schickte direkt eine Warnung hinterher: "Meppen hat sich in den vergangenen Wochen stabilisiert und gerade gegen die Teams von oben viele Punkte geholt. Vor uns liegt eine schwere Aufgabe. Wir sind vorbereitet, müssen uns aber darauf konzentrieren, unsere Leistung zu bringen."

Ein Thema in der Vorbereitung auf das Spiel war die Chancenverwertung. "Gegen Zwickau haben wir es versäumt, das Spiel frühzeitig zuzumachen", blickte Anfang zurück aufs knappe 1:0 beim FSV. "Zuerst musst du den Gegner jedoch so bearbeiten, dass du überhaupt zu Möglichkeiten kommst. Das haben wir gegen Zwickau geschafft und ich hoffe, dass wir das auch gegen Meppen wieder hinbekommen. Und dann wollen wir diesmal konsequenter mit unseren Chancen umgehen."

Anfang muss sich zwischen Herrmann und Akoto entscheiden

Verzichten muss der Coach auf den gelbgesperrten Niklas Hauptmann. Wer den formstarken Mittelfeldmotor, der in den letzten beiden Spielen jeweils traf, ersetzen wird, wollte Anfang nicht verraten. "Einen Spielertypen wie ihn wirst du zwangsläufig nicht ersetzen können", erklärte er. Infrage kommen Luca Herrmann und Michael Akoto. Der zuletzt angeschlagene Stefan Kutschke dürfte von Beginn an gesetzt sein.