Dresden: Zwei neue Co-Trainer für Stamm

Nachdem Dynamo Dresden mit Thomas Stamm bereits seinen neuen Trainer verpflichtet hatte, steht nun auch fest, wer ihn in seiner täglichen Arbeit unterstützen wird: Manuel Klökler und Valentin Vochatzer werden den Schweizer in Elbflorenz unterstützen.

Nachdem die SG Dynamo Dresden in der vergangenen Saison das Ziel, den Aufstieg in die 2. Bundesliga, trotz einer starken Hinrunde noch verspielte, wurden bereits vor Saisonende personell Nägel mit Köpfen gemacht. Trainer Markus Anfang, der inzwischen in Kaiserslautern anheuerte, musste seinen Platz räumen. Auch Co-Trainer Florian Junge wurde entlassen. Interimsweise übernahm auf der Trainerbank ein Trio um den anderen bisherigen Co-Trainer Heiko Scholz, U-19-Trainer Willi Weiße und Klublegende Ulf Kirsten.

Stamm bringt Vochatzer mit - Klökler kommt aus Genf

In dem scheidenden Trainer der abgestiegenen Freiburger Zweitvertretung, Thomas Stamm, wurde kurz nach dem Ende der Drittligasaison dann aber ein neuer Cheftrainer vorgestellt. Die Besetzung seines Trainerteams war jedoch bis zuletzt unklar geblieben. Nun steht fest, wer dem Schweizer bei seiner Aufgabe künftig zur Seite stehen wird: Valentin Vochatzer bringt Stamm vom SC Freiburg II mit. Neben seiner Tätigkeit als Assistent wird er, wie auch im Breisgau, den Bereich der Spielanalyse mit abdecken. In gleicher Rolle arbeitete er in der vorletzten Saison auch beim FC Bayern II.

Zudem stößt ein erfahrener Co-Trainer zum Staff: Manuel Klökler war zuletzt Assistent in der Schweizer Super League bei Servette Genf. Vorher arbeitete der 49-Jährige im Nachbarland auch in Luzern und Aarau - und verfügt auch über Erfahrung in Fernost: In der Saison 2021/22 stand er bei den Kashima Antlers in Japan unter Vertrag. Die SGD kennt er bislang nur als Gegner aus seiner Zeit als Assistent beim 1. FC Nürnberg zwischen 2014 und 2017. Damals trafen beide Vereine in der Zweitligasaison 2016/17 aufeinander - die Liga, in die Dresden mit dem neuen Trainerteam schnellstmöglich zurückkehren will.