Dresden zum Topspiel in Verl - Kellerduell in Duisburg

Der Kracher des 17. Spieltags in der 3. Liga steigt zwischen Verl und Dresden, dabei trifft Topscorer Oliver Batista Meier auf seinen Stammverein. Im Keller empfängt Schlusslicht Duisburg den VfB Lübeck. Das Heimspiel von Tabellenführer Jahn Regensburg steht im Zeichen der Trauer um Agyemang Diawusie.

Für Jahn Regensburg wird das anstehende Spiel kein normales sein. Unter der Woche verstarb Agyemang Diawusie im Alter von 25 Jahren. Wenn am Sonntagnachmittag (16.30 Uhr) der Anpfiff an der Donau ertönt - Schlusslicht Freiburg ist beim Spitzenreiter zu Gast -, stehen also nicht die neun Siege im Fokus, die die Mannschaft von Trainer Joe Enochs zuletzt einfahren konnte.

Batista Meier gegen den eigenen Verein

Bereits früher am Sonntag duellieren sich die beiden Jahn-Verfolger SC Verl und Dynamo Dresden. Die Ostwestfalen sind seit dem 30. September (0:1 bei Sechzig) ungeschlagen, können das Sieben-Punkte-Loch auf die Sachsen mit einem weiteren Sieg ordentlich verkleinern. Brisant ist die Partie auch deshalb, weil mit Oliver Batista Meier einer der herausragenden Spieler der Liga (18 Scorerpunkte sind absoluter Bestwert) von Dynamo an den SCV verliehen ist.

Duisburg und Waldhof enorm unter Druck

Der MSV Duisburg hat wie Freiburgs Zweite schon einen gehörigen Abstand zum rettenden Ufer. Immerhin brachte die Reise nach Saarbrücken (0:0) unter der Woche einen nicht unbedingt eingeplanten Punkt ein. Gegen den ebenfalls bedrohten VfB Lübeck müssen die Zebras nun nachlegen, um die Stimmung insgesamt zu verbessern. Nicht nur sportlich läuft es nicht, auch in der Führungsebene gab es zuletzt Spannungen. Der MSV sucht seit der Entlassung von Ralf Heskamp Anfang Oktober einen neuen Sportchef, der weitreichende Kompetenzen erhalten soll.

Ähnlich unter Druck steht der SV Waldhof nach seiner wochenlangen Talfahrt. Bernd Beetz hat der sportlichen Führung ein Ultimatum gestellt. Nach der Mitgliederversammlung am Montag äußerte sich der Präsident klar zur Frage, was passieren müsse, damit Trainer Rüdiger Rehm über das Kalenderjahr hinaus im Amt bleibt: "Wir müssen im Winter über dem Strich stehen." Aktuell sind die Quadratestädter 18. in der Tabelle, vier Punkte vom schlechtesten Nichtabstiegsrang entfernt. Am Samstag kommt Ingolstadt ins Carl-Benz-Stadion.