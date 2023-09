Dresden verteidigt Rang eins - Aue dreht das Spiel in München - Mannheim jubelt

Dresden verteidigte gegen Ingolstadt seine Spitzenposition, Verfolger Unterhaching patzte in Verl. Ulm gewann das Aufsteiger-Duell und Mannheim jubelte in Münster.

Das Topspiel fand am Samstagnachmittag (14 Uhr) in Dresden statt, Spitzenreiter Dynamo hatte den ambitionierten FC Ingolstadt zu Gast. Doch lange Zeit wurde die Partie den im Vorfeld gesteckten Erwartungen nicht gerecht. Dies sollte sich erst in der 41. Minute ändern, als Ingolstadts Fröde des Feldes verwiesen wurde. Im zweiten Durchgang drückten die Sachsen, ohne richtig zu überzeugen. Doch dann traf Vlachodimos (62.) zur SGD-Führung. Das Spiel blieb aber auf des Messers Schneide, ehe Schäffler in der Nachspielzeit (90.+1) für die Entscheidung sorgte und so die Tabellenführung der Schwarz-Gelben zementierte.

Lübeck gewinnt das Aufsteiger-Duell

Denn zeitgleich ließ der Zweite, die SpVgg Unterhaching, beim torlosen Remis beim SC Verl Federn. Der SCV war dem Siegtreffer näher, doch die Oberbayern hielten ihren Kasten sauber und bleiben damit ohne Niederlage. Dies war vor dem Spieltag auch dem VfB Lübeck geglückt, doch im Duell der Aufsteiger beim SSV Ulm 1846 Fußball mussten sich die Norddeutschen mit 0:3 geschlagen geben. Trotz der klaren Niederlage war VfB-Keeper Klewin noch mit der beste Mann seiner Elf, bei den Gegentoren von Chessa (70., 90.+4) und Scienza (75.) war er machtlos.

Mit Preußen Münster musste sich noch ein weiterer Aufsteiger geschlagen geben, die Adlerträger unterlagen Waldhof Mannheim mit 1:3. Bis kurz vor dem Pausenpfiff war das Spiel offen, dann erwies sich Wagners Kunstschuss als Dosenöffner für die Mannheimer (45.+1). Der SVW feierte den zweiten Sieg und scheint in der Saison angekommen zu sein.

Im weiteren Samstagsspiel Spiel setzte sich Rot-Weiß Essen mit 2:0 beim SC Freiburg II durch. Die Breisgauer verbleiben damit sieglos auf dem letzten Tabellenrang, RWE nähert sich der Spitzengruppe an. Zum Auftakt am Freitagabend setzte sich der 1. FC Saarbrücken mit 2:0 gegen Dortmund II durch.

Im Abendspiel am Samstag (16.30 Uhr) hatte 1860 München lange die Hoffnung nach zwei Niederlagen in Serie endlich wieder einen Sieg einfahren zu können. Nach einer ruhigen ersten Hälfte traf Zwarts zur Führung für die Löwen, die im Anschluss auch noch weitere Großchancen liegen ließen. Stattdessen traf Aue in Person von Ex-Löwe Bär zum Ausgleich, Thiel besorgte nur zwei Minuten später gar den Siegtreffer für Aue, das dadurch auf den zweiten Tabellenplatz kletterte.