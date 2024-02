Dresden und Ulm in Lauerstellung - Fängt sich der Jahn wieder?

Ein interessanter 27. Spieltag in der 3. Liga steht an. An der Tabellenspitze sind Wechsel möglich: Regensburg, Dresden und Ulm sind am Samstag parallel im Einsatz und hoffen auf Patzer der Konkurrenz. Am Sonntag herrscht Abstiegskampf pur.

Fängt sich Regensburg nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Verfolger wieder? Der Vorsprung des Spitzenreiters auf Rang 3 (Ulm) beträgt "nur" noch fünf Punkte, Dresden lauert drei Zähler hinter dem Jahn. Das derzeitige Problem der Oberpfälzer: die bis vor zwei Spieltagen stabilste Abwehr der Liga. "Neun Gegentore in zwei Spielen sind viel zu viel", urteilte Jahn-Abwehrchef Ballas. Doch aufgepasst. Das formstarke Aue (3/1/0), zuletzt auch Sachsenderby-Sieger gegen Dresden, kommt am Samstag nach Regensburg.

Führt Arslan Dresden zurück in die Spur?

Dynamo dagegen, mit drei Niederlagen aus den letzten vier Partien, ist alles andere als formstark, der SGD fehlt die Leichtigkeit. Die konnte bislang auch Rückkehrer Arslan nicht einbringen. Steht der letztjährige Toptorjäger gegen Verfolger Essen erstmals wieder in der Startelf?

Ulm muss nicht, kann aber

Im Schatten der beiden schwächelnden Topteams hat das seit sechs Spielen ungeschlagene Ulm (4/2/0) Platz 3 gefestigt, die Euphorie ist nach dem 2:0 in Essen groß. "Wir müssen nicht, wir können", sagt Geschäftsführer Markus Thiele mit Blick auf den Aufstieg vor dem Duell mit Ingolstadt, wo die Lage eine ganz andere ist. Der FCI will unbedingt in die 2. Liga hoch, hat mit zuletzt zwei Niederlagen den Anschluss an Ulm aber verloren, der Abstand beträgt acht Punkte. Alles oder nichts, dürfte es für die Schanzer also in Ulm heißen.

Sandhausen steht nach dem wilden 6:3 gegen Regensburg um drei Punkte besser da als der FCI, in Köln gilt es nun nachzulegen. Die Viktoria ist außer Tritt, das 2:5 im Nachholspiel unter der Woche gegen Saarbrücken war die dritte Liga-Niederlage in Folge. Der Janßen-Elf droht Abstiegskampf.

Aufsteiger Unterhaching hat mit drei Dreiern die 40-Punkte-Marke geknackt und nun Dortmund II zu Gast. Drei Siege feierten auch die 2024 unter Argirios Giannikis noch ungeschlagenen Löwen (4/3/0), geht der Aufschwung in Verl, das sich nach drei Niederlagen aus der Spitzengruppe verabschiedet hat, weiter?

Abstiegskampf pur am Sonntag

Der Sonntag bietet Abstiegskampf, fünf der letzten Sechs sind im Einsatz. Den Anfang machen Halle (16.) und Lübeck (19.). Nach nur einem Punkt aus den letzten fünf Spielen wird die Luft für Trainer Sreto Ristic beim HFC dünner, auch wenn der Vorstand "sein uneingeschränktes Vertrauen" bekräftigt. Beim VfB ist der Trainerwechsel-Effekt verpufft, mit nur einem Punkt aus den letzten vier Spielen geht die Schnorrenberg-Elf in das Kellerduell.

In Bielefeld schrillen die Alarmglocken. Drei Punkte aus sieben Spielen, nur fünf Tore, Letzter der Rückrundentabelle - die Abstiegsränge sind bedrohlich nahe. Mitch Kniat steht in der Kritik, das Trainerthema will DSC-Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel aber nicht aufmachen. "Wenn wir keine Fehler mehr machen, dann holen wir die Ergebnisse - in dieser Konstellation." Gelingt in Saarbrücken - auf neuem Rasen - die Wende?

Die benötigt auch Mannheim, das nach dem 0:2 im Südwest-Duell gegen Saarbrücken weiter unter dem Strich steht. Für Waldhof geht es zum abgeschlagenen Schlusslicht nach Freiburg. Eine leichte Aufgabe? Nein, denn die Breisgauer ließen mit einem 3:2 in Ingolstadt aufhorchen.