Dresden trifft auf Kaiserslautern: "Wir sind gut vorbereitet"

Bereits seit dem 32. Spieltag ist klar, dass Dynamo Dresden in die Relegation muss. Nun steht mit Kaiserslautern der Gegner fest. Trainer Capretti will diesen durch Grundtugenden bezwingen.

Will positives aus Karlsruhe mit in die Relegation nehmen: SGD-Coach Guerino Capretti. IMAGO/Dennis Hetzschold

Sportliches Gewicht hatte das 2:2 Dynamo Dresdens beim Karlsruher SC nicht mehr. Die Sachsen waren bereits nach dem 1:1 gegen Jahn Regensburg sicher in der Relegation um den Klassenerhalt in der 2. Liga. In dieser wartet nun der 1. FC Kaiserslautern, der nach der 0:2-Niederlage bei Viktoria Köln Eintracht Braunschweig den Vortritt lassen musste. Dynamo-Coach Guerino Capretti hatte seine Späher natürlich bei beiden möglichen Gegnern: "Wir haben uns gestern Braunschweig angeguckt und haben heute Kaiserslautern angeguckt", verriet er auf der Pressekonferenz in Karlsruhe.

Grundtugenden als Stärke

Dort hatte er durchaus Aspekte gesehen, die seine Mannschaft auch in den entscheidenden Duellen gegen die Roten Teufel gebrauchen könnte: "Wir werden gegen Kaiserslautern spielen, da brauchen wir genau diese Mentalität und diese Einstellung, bis zum Schluss nicht aufzugeben". Beim KSC hätte seine Mannschaft diese gezeigt und sich dadurch mit dem späten Ausgleich in der Nachspielzeit belohnt.

Zweite Halbzeit fällt ab und macht dennoch Hoffnung

Gerade nach dem Seitenwechsel fehlte dem 40-Jährigen aber auch einiges: "In der zweiten Halbzeit waren wir zu passiv und haben es nicht mehr geschafft, Standards zu vermeiden". Dabei sei sein Team "gut ins Spiel gekommen" und "hätte höher führen müssen". Doch obwohl ihm in der zweiten Hälfte "vieles nicht gefallen" hätte, will Capretti "auf dem positiven aufbauen". Unter anderem der eigenen Moral.

Mit diesen Tugenden will der in Italien geborene Übungsleiter am letzten Spieltag kommenden Sonntag (15:30 Uhr) im Derby gegen das abgestiegene Aue Schwung holen, um anschließend gegen Kaiserslautern die Klasse zu halten: "Wir sind vorbereitet."