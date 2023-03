Dresden siegt im Sachsen-Derby - Auswärtsmacht Osnabrück - Dreierpack Hollerbach

Dresden gewann dank eines Elfmeters das brisante Sachsen-Derby gegen Aue und klopft oben an. Wiesbaden verteidigte dank eines Hollerbach-Dreierpacks Rang drei und hält Osnabrück auf Distanz, das im Verfolgerduell in Saarbrücken seine Auswärtsstärke zeigte. Meppen verlor das Kellerduell gegen Halle dramatisch.

Arslan nervenstark: Dynamo siegt im Sachsen-Derby

Einen offenen Schlagabtausch gab es am Samstag beim brisanten Derby in Sachsen, am Ende hatte Dresden mit 1:0 gegen Aue die Nase vorne - und Dotchev ging erstmals mit Erzgebirge in Dresden leer aus. Beide Teams ließen schon in Durchgang eins etliche Großchancen liegen, ein Elfmeter, den Arslan verwandelte, sorgte in der 39. Minute schließlich für die SGD-Führung. Auch nach der Pause ging es munter weiter, beste Chancen blieben weiter ungenutzt. Am Ende reichte der Treffer vom Punkt für Dynamo, das nun seit neun Spielen ungeschlagen ist und sich im Verfolgerfeld festgesetzt hat. Für Erzgebirge endet ausgerechnet im Derby eine Serie von zuletzt drei Dreiern.

Nächster Hollerbach-Dreierpack: SVWW beendet kleinen Negativlauf

Zuletzt ein Dreierpack beim 3:2 in Bayreuth, nun ein Dreierpack beim 4:1 gegen Ingolstadt: Hollerbach sorgte dafür, dass der Tabellendritte Wiesbaden nach zuletzt zwei Niederlagen den Aufstieg weiter fest im Visier hat.

Engelhardts Nummer 11: Osnabrück setzt Auswärtsserie fort

Im Nacken sitzt Osnabrück, das sich im Verfolgerduell in Osnabrück trotz Rückstand mit 2:1 durchsetzte. Engelhardt sorgte mit seinem bereits elften Saisontor für den Siegtreffer, es war der fünfte Auswärtssieg in Folge der Lila-Weißen. Die setzten sich mit vier Punkten vom FCS ab, der nur drei Punkte aus sechs Spielen in der Rückrunde holte.

Missglücktes Jacobacci-Debüt bei 1860

Das Debüt von Maurizio Jacobacci auf der Trainerbank von 1860 München lief schief, auch der neue Coach brachte die Löwen nicht zurück in die Spur. Philipp hatte kurz vor der Pause schon mit dem Tor des Tages für den 1:0-Sieg der Viktoria aus Köln gesorgt.

Drama in Meppen - Zwickau gibt die Rote Laterne ab

Drama im Kellerduell in Meppen! Die Emsländer glichen in Unterzahl (Vogt, Gelb-Rot, 41.) gegen Halle zweimal aus, kassierten aber in der Nachspielzeit das 2:3 durch Gayret. Der HFC holte damit unter dem neuen Coach Sreto Ristic sieben Punkte aus drei Partien und verlässt die Abstiegsränge.

Der SVM hält damit wieder die Rote Laterne, nachdem Zwickau beim Heim-Debüt des neuen Trainers Ronny Thielemann die zuletzt zweimal siegreichen Verler 2:1 bezwang. Gomez und Voigt stellten vor der Pause die Weichen für den FSV, das Eigentor von Frick in der Schlussminute hatte nur noch statistischen Wert.

Freiburg untermauert Rang zwei

Das in dem Jahr noch ungeschlagene Freiburg (5/2/0) hatte den 24. Spieltag mit dem 3:0 in Köln - dem vierten Dreier in Folge - abgeschlossen, und die Breisgauer eröffneten im Spiel der Zweitvertretungen gegen Dortmund am Freitagabend den 25. Spieltag mit dem fünften Sieg in Folge. Engelhardt sorgte mit dem Tor des Tages für den verdienten Erfolg der Freiburger, die, allerdings nicht aufstiegsberechtigt, Platz zwei untermauerten und die Sorgen des BVB im Abstiegskampf wieder wachsen lassen.