Dresden siegt im Aufsteigerduell - KSC eiskalt an der Ostsee

Nach dem unterhaltsamen Hamburger Sieg auf Schalke ging es in der 2. Liga am Samstag munter weiter. Dresden zerlegte den FCI im Aufsteigerduell und der KSC zeigte sich bei Neuling Rostock gnadenlos. Einen Fehlstart hat Darmstadt gegen Regensburg hingelegt.

KSC zeigt sich eiskalt an der Ostsee

Der Karlsruher SC feierte bei Aufsteiger Hansa Rostock einen 3:1-Sieg. Hansa ging die Partie forsch an und traf nach einer Ecke zur vermeintlichen Führung. Doch bei Verhoeks Kopfball stand Mamba im Abseits, sodass der Treffer wieder einkassiert wurde. Kurz vor der Pause wurde es bitter. Erst traf Kobald nach einer Ecke glücklich für den KSC, dann folgte auch noch ein Hansa-Patzer. Meißner vertändelte als letzter Mann den Ball gegen Cueto, der für Hofmann zum 2:0 auflegte. Verhoek verkürzte für die engagierten Rostocker und machte die Partie wieder spannend. Doch die Badener zeigten sich eiskalt und Jung traf zum 3:1-Endstand.

Dresden feiert Doppelpacker Daferner

Im Aufsteigerduell feierte Dynamo Dresden einen verdienten Erfolg gegen den FC Ingolstadt. Die Sachsen kamen gut in die Partie und hatten auch deutlich mehr Ballbesitz, doch der FCI kam ebenfalls zu guten Möglichkeiten. Die beste Chance hatte allerdings Borello, der per sehenswertem Schlenzer aus 17 Metern nur den Pfosten traf. Kurz vor der Pause belohnte sich Dynamo: Daferner traf aus kurzer Distanz zum 1:0. Nach dem Wechsel erhöhte er schnell auf 2:0. Spätestens als Mörschel zum 3:0 einnetzte, war die Partie zugunsten der Hausherren entschieden.

Bayern-Leihgabe Singh bringt Regensburg in die Spur

Jahn Regensburg hat beim personell angeschlagenen Darmstadt den ersten Dreier der Saison eingefahren. Nach den drei positiven Covid-19-Befunden und den Quarantäne-Umständen saßen bei den Lilien nur noch sechs Reservespieler auf der Bank. Bei beiden Teams standen zahlreiche Neuzugänge in der Startformation. Die erste Chance hatte Berko, der nur den Pfosten traf. Nach einem Einwurf für die Gäste war es allerdings Bayern-Leihgabe Singh, die für den Jahn zur Führung traf. Nach einer Stunde stellte Gimber mit einem sehenswerten Schuss aus der zweiten Reihe auf 2:0 für die Gäste.

Müder Kick auf der Alb

Der 1. FC Heidenheim und der SC Paderborn trennten sich mit einem torlosen Remis. Auf der Alb kamen beide Teams nur schwer in die Gänge. In den ersten 45 Minuten blieb hüben wie drüben viel Stückwerk, die großen Gelegenheiten blieben entsprechend aus. Nach dem Wechsel wurde es nicht viel besser, auch wenn der FCH am Ende etwas mehr investierte und den Dreier - allerdings vergeblich - wollte.

HSV siegt zum Auftakt auf Schalke

Stimmungsvoll ging es beim Saisonauftakt am Freitagabend auf Schalke zu. Vor knapp 20.000 Zuschauern standen sich mit den Knappen und dem Hamburger SV zwei echte Schwergewichte gegenüber. Den besseren Start erwischte Schalke, das dank des ehemaligen HSV-Stürmers Terodde schon nach acht Minuten in Führung ging. Als Langer auch noch einen Strafstoß von Hamburgs Neuzugang Glatzel parierte, schien Schalke voll auf Kurs. Doch der HSV raffte sich im zweiten Durchgang auf. Nach einem Leibold-Freistoß staubte Glatzel ab. In der Schlussphase brachte Joker Heyer die Gäste in Führung, ehe Jatta den Schlusspunkt setzte.