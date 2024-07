Dresden schnappt sich Kölns Kubatta

Bei Viktoria Köln spielte der 20-jährige David Kubatta noch keine so große Rolle, brachte es dennoch auf 15 Einsätze in der 3. Liga, 13 davon in der vergangenen Saison. In der 3. Liga will er nun durchstarten, allerdings bei einem neuen Verein. Dynamo Dresden hat sich die Dienste des Innenverteidigers gesichert. "Ein wichtiger Baustein für die Zukunft", sagt SGD-Sportgeschäftsführer Thomas Brendel.