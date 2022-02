Dresden muss länger auf Löwe verzichten

Dynamo Dresden muss in den kommenden Wochen auf Chris Löwe verzichten. Der Außenverteidiger kann aber zum Ende der Saison womöglich wieder eingreifen.

Löwe musste beim jüngsten 1:1 gegen den FC Heidenheim bereits nach wenigen Minute ausgewechselt werden. Jetzt steht nach einer MRT-Untersuchung auch die Diagnose: Der 32-Jährige fällt aufgrund eines Innenbandanrisses am linken Knie mehrere Wochen aus.

"Der Ausfall von Chris Löwe ist sehr schade. Nach der verletzungsbedingten Auswechslung am Freitagabend gegen Heidenheim mussten wir leider davon ausgehen, dass er uns ein paar Wochen fehlen wird - die Diagnose macht jedoch Hoffnung, dass uns Chris in der Saison-Endphase nochmal zur Verfügung stehen kann", kommentiert Geschäftsführer Sport Ralf Becker die Verletzung. "Er hat bislang eine sehr konstante Serie gespielt und ist auch aufgrund seiner Erfahrung ein wichtiger Eckpfeiler in unserem Team."

Löwe stand in 21 Spielen auf dem Platz und kommt dabei auf eine kicker-Durchschnittsnote von 3,5. Nur drei Feldspieler bei den Sachsen haben eine bessere Durchschnittsnote nach 23 Spieltagen.