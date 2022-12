Dresden: Müller verlässt Trainingslager verletzungsbedingt

Die SG Dynamo Dresden muss vorerst auf Torhüter Sven Müller verzichten. Am Mittwoch reiste der 26-Jährige aus dem Trainingslager der Sachsen ab, nachdem er sich im ersten Training am linken Knie verletzte.

Verletzte sich in der ersten Trainingseinheit am linken Knie: Dynamo-Schlussmann Sven Müller. IMAGO/Dennis Hetzschold

Mit der Verletzung von Stammtorhüter Sven Müller muss die SG Dynamo Dresden direkt zum Anfang ihres Trainingslagers in Belek einen herben Rückschlag hinnehmen. Der 26-Jährige verletzte sich am Dienstag in der ersten Übungseinheit am linken Knie und wurde im Anschluss zur Untersuchung in ein nahelegendes Krankenhaus gebracht, teilt die SGD auf ihrer Website mit.

Müller im Rasen hängengeblieben

"Sven ist bei einer Übung während des Torwarttrainings leider unglücklich im Rasen hängengeblieben und hat sich dabei das Knie verdreht", erklärt Dynamos Cheftrainer Markus Anfang. Die Schwere der Verletzung müsse noch endgültig bestimmt werden, sofort war aber klar, "dass eine Fortsetzung des Trainings für ihn bis auf Weiteres nicht in Frage kommt."

Nach Rücksprache mit Mannschaftsarzt Dr. Onays Al-Sadi und der medizinischen Abteilung der SGD machte sich der Dresdner Schlussmann am Mittwochmorgen auf den Rückweg nach Deutschland "und wird in den kommenden Tagen zur finalen Diagnose und weiteren Behandlung bei Kniespezialist Dr. med. Peter Schäferhoff in Köln vorstellig werden."

Müller verdrängte Drljaca auf die Bank und kam bis dato auf vier Einsätze

Während Müller am Anfang der Drittliga-Spielzeit nur Ersatztorwart war, rückte er ab dem 14. Spieltag zwischen die Pfosten des Dynamo-Kastens und verdrängte Stefan Drljaca auf die Bank. Beide Torhüter kamen im Sommer ablösefrei nach Dresden. In vier Partien musste Müller viermal hinter sich greifen.