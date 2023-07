Dresden: Meißner kommt und will zum "Aufstieg in die 2. Bundesliga beitragen"

Mit Robin Meißner hat die SG Dynamo Dresden einen neuen Stürmer vorgestellt, der ambitionierte Ziele formuliert. Der Ex-HSV-Stürmer will mit Dresden in die 2. Bundesliga und unterschreibt bis 2025.

Der kicker hatte bereits darüber berichtet, nun ist es offiziell: Die SG Dynamo Dresden verpflichtet Robin Meißner vom Hamburger SV. Der 24-jährige Stürmer, der in der vergangenen Saison von den Rothosen an Viktoria Köln verliehen war, unterschreibt bei den Sachsen einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2025.

Der gebürtige Hamburger Meißner kam 2020 von Stadtrivale FC St. Pauli zum HSV und durfte in den darauffolgenden beiden Jahren in 14 Zweitliga-Einsätzen drei Tore bejubeln. Nach einer Leihe zu Hansa Rostock (acht Spiele, ein Tor) überzeugte er im Vorjahr in Köln mit 17 Scorerpunkten in 37 Drittliga-Spielen (zwölf Tore, fünf Assists).

Quote rief Dynamo auf den Plan

Eine standesgemäße Quote, die Dynamo auf den Plan rief. "Robin Meißner ist ein enorm vielfältiger Offensivakteur, der unserem Spiel eine große Variabilität verleihen kann. Zudem verkörpert er ein hohes Maß an Torgefahr, was er in der vergangenen Saison als Leihspieler bei Viktoria Köln auch mehrfach eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Wir sind davon überzeugt, dass er unseren Angriff mit seinen Qualitäten bereichern wird", erklärte Sport-Geschäftsführer Ralf Becker in einer Vereinsmitteilung.

"Ich bin glücklich in der kommenden Saison für Dynamo Dresden spielen zu dürfen und komme mit dem klaren Ziel, meinen Teil für den Aufstieg in die 2. Bundesliga beizutragen", gibt sich Meißner selbst zielstrebig. "In der vergangenen Saison habe ich als Gast bereits die unfassbare Stimmung im Rudolf-Harbig-Stadion kennenlernen dürfen und freue mich nun riesig drauf, diese bei jedem Heimspiel zu erleben."

Vertrag beim HSV aufgelöst

Um Meißner den Wechsel nach Dresden zu ermöglichen, wurde dessen bis Sommer 2024 gültiger Vertrag in Hamburg zuvor aufgelöst. "Robin ist mit seinem Wechselwunsch an uns herangetreten. Für ihn und seine sportliche Entwicklung kann dieser Wechsel der genau richtige Schritt sein", erklärt Hamburgs Direktor Profifußball Claus Costa. "Daher haben wir uns gemeinsam zu diesem Schritt entschlossen. Wir wünschen Robin für seinen sportlichen Weg und seine persönliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg."

Meißner ist nach Tom Zimmerschied (Mittelfeld, Hallescher FC), Tobias Kraulich (Abwehr, SV Meppen), und Lucas Cueto (Mittelfeld, Karlsruher SC) bereits der vierte externe Neuzugang der SGD. Hinzu kommt der fest von Werder Bremen verpflichtete Kyu-Hyun Park sowie Leihrückkehrer Jan Sherbakovski . Dem gegenüber stehen derweil zehn Abgänge, mit Akaki Gogia könnte ein weiterer folgen.