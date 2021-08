Dresden leiht Giorbelidze aus

Dynamo Dresden verstärkt sich mit dem georgischen Defensivspieler Guram Giorbelidze, der zunächst für ein Jahr vom Wolfsberger AC ausgeliehen wird.

Linksverteidiger Guram Giorbelidze war erst im Sommer 2020 von Dila Gori nach Kärnten gewechselt, nun geht er leihweise bis Saisonende nach Dresden. Im Zuge der Leihe zog der österreichische Erstligist die Option auf eine Vertragsverlängerung mit dem 25-Jährigen bis Sommer 2023. "Guram Giorbelidze ist sowohl auf als auch neben dem Platz ein Spieler, der zu unserer Philosophie passt und jemand, der mit seiner intensiven Spielweise unsere Idee, Fußball zu spielen, verkörpert. Wir freuen uns, dass wir nun mit der Verpflichtung eines weiteren Linksverteidigers alle Positionen in unserem Kader wie geplant doppelt besetzen konnten", freut sich Dresdens Sportgeschäftsführer Ralf Becker über die Neuverpflichtung.

Beim Zweitliga-Aufsteiger trifft Giorbelidze mit Michael Sollbauer auf ein anderen früheren Wolfsberger. Der 31-jährige Abwehrspieler wechselte erst vor wenigen Wochen nach eineinhalb Jahren in Barnsley nach Dresden und war zuvor fast zehn Jahre für den Wolfsberger AC aktiv, wo er zeitweise Mannschaftskapitän war. "Ich freue mich über die Möglichkeit, mich in dieser sehr starken 2. Bundesliga bei einem so attraktiven Verein wie Dynamo Dresden präsentieren zu dürfen, und möchte das Vertrauen mit Leistung auf dem Platz zurückzahlen", zeigt sich Giorbelidze motiviert für seine kommende Aufgabe.



In der aktuellen Saison stand der Georgier für den Wolfsberger AC nur in der ersten ÖFB-Cup-Runde auf dem Platz, als er beim 3:0-Auswärtssieg gegen den Wiener Sport-Club in der 74. Minute eingewechselt wurde. Der sechsfache U-21-Nationalspieler Georgiens feierte im März unter Ex-FC Bayern München-Profi Willy Sagnol sein Debüt für das A-Nationalteam und kam seitdem in vier Spielen zum Einsatz.