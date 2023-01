Dresden holt Keeper Broll zurück: "Richtig Bock, hier wieder einzusteigen"

Die SG Dynamo Dresden schlägt am letzten Tag des Winter-Transferfensters noch einmal zu und verstärkt sich auf der Torhüter-Position. Nach nur einem halben Jahr in Polen kehrt Kevin Broll (27) zurück zur SGD.

Nachdem die neue Woche für Dynamo Dresden mit dem 2:1-Erfolg bei 1860 München bereits äußerst positiv startete, verkündete der Drittligist am Dienstagnachmittag eine weitere gute Nachricht: Mit Kevin Broll kehrt ein alter Bekannter in die sächsische Landeshauptstadt zurück. Am Montag nach dem Spiel in München wollte Trainer Markus Anfang bei "MagentaSport" eine entsprechende kicker-Meldung nicht kommentieren, nun ist Broll, der die SGD erst im vergangenen Sommer verlassen hatte, wieder in Dresden. Der Torhüter kommt ablösefrei aus Polen.

Bei Gornik Zabrze zuletzt nur noch Ersatz

"Für mich ist es unbeschreiblich schön, zu Dynamo zurückzukehren", wird der 27-jährige Schlussmann auf der Vereinswebsite zitiert. Der 1,84 Meter große Torhüter spielte bereits von 2019 bis 2022 bei den Dresdnern, ehe er sich für einen Wechsel zum polnischen Erstligisten Gornik Zabrze entschied, wo unter anderem der ehemalige deutsche Nationalspieler Lukas Podolski zu seinen Mitspielern zählte. Die Entscheidung, Dynamo "im Sommer zu verlassen", sei Broll damals "natürlich alles andere als leicht gefallen", ihn habe aber die Aussicht gereizt, "noch einmal sportlich höher zu spielen".

Während Broll in Polen in zehn der ersten elf Ligaspiele im Tor stand, kam er in den letzten sieben Partien nicht mehr zum Einsatz. Umso glücklicher ist er nun, an seine alte Wirkungsstätte zurückzukehren: "Ich habe richtig Bock, hier wieder einzusteigen und werde alles daransetzen, gemeinsam mit dem Verein zurück in die Erfolgsspur zu finden", so der gebürtige Mannheimer.

Dynamo hätte bereits im Sommer "gerne verlängert"

Auch Dresdens Sportgeschäftsführer Ralf Becker zeigte sich in der Pressemitteilung außerordentlich glücklich über die Verpflichtung des Torhüters: "Broll hat in den vergangenen Jahren gezeigt, wie wichtig er mit seinen Leistungen, vor allem aber auch mit seiner Mentalität für uns sein kann", bekräftigte Becker. Dass man den Abgang des 27-Jährigen nach dem Abstieg im Sommer gerne verhindert und stattdessen den auslaufenden Vertrag "gerne verlängert hätte", sei "kein Geheimnis": "Umso mehr freue ich mich, ihn nun wieder zurück bei uns begrüßen zu können", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer.

Brolls Vertrag bei der Sportgemeinschaft gilt bis zum 30. Juni 2024. Der Torwart wird außerdem mit der Rückennummer 35 für die SGD auflaufen.