Dresden hat nicht nur das Sachsenpokal-Halbfinale im Blick

Die SG Dynamo Dresden will nach dem Bayreuth-Spiel im Landespokal-Viertelfinale gegen Zwickau eine Reaktion zeigen - und gleichzeitig alle Chancen aufrechterhalten, um in der kommenden Saison im DFB-Pokal zu spielen.

Ausgerechnet in einem Heimspiel gegen das seit vier Auftritten sieglose Kellerkind Bayreuth (1:2) riss Dresdens zwölf Spiele währende Erfolgsserie ohne Niederlage. "Wir haben kein gutes Spiel gemacht, hatten aber trotzdem genügend Chancen", befand Kapitän Tim Knipping.

Allen voran Christian Conteh spielte die Hintermannschaft der Gäste im ersten Durchgang schier schwindelig. Immer wieder dribbelte der 23-Jährige die Oberfranken aus, verpasste dann aber entweder den geeigneten Moment des Abspiels - oder er brachte den Pass eben nicht zu einem Mitspieler. Und wenn Dynamo dann doch einmal in Abschlusssituationen kam, waren die Versuche viel zu pomadig. Somit blieben auch gegen Bayreuth einige gute Chancen ungenutzt.

Die (leicht übertriebene) Einschätzung von Trainer Markus Anfang, dass seine Mannschaft "fünf, sechs Tore schießen" hätte müssen, ist am Ende müßig. Denn in der Abwehr präsentierte sich die SG Dynamo fahrig, zwischenzeitlich hätten die Dresdner durchaus noch höher als 0:2 zurückliegen können. Vor beiden Gegentreffern sahen beide Innenverteidiger nicht gut aus, bei vielen weiteren Aktionen waren die Außenverteidiger unaufmerksam und ließen sich überlaufen. "Vielleicht ist es der richtige Zeitpunkt, damit bei allen noch mal die Alarmglocken angehen", erklärte Knipping.

Im Viertelfinale des Sachsenpokals trifft Schwarz-Gelb am Mittwochabend (19 Uhr) im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion auf den FSV Zwickau. "Wir wollen nach dem Bayreuth-Spiel eine Reaktion zeigen", sagte Anfang unmissverständlich und warnte: "Zwickau hat am Wochenende Ingolstadt geschlagen. Das ist eine Mannschaft, die schwer zu bespielen ist."

"Wir werden rotieren"

Gleichzeitig deutete er an, dass er auch Spielern mit zuletzt weniger Einsatzzeit eine Chance geben will: "Wir müssen natürlich zwangsläufig schauen, wie wir uns unsere Kräfte einteilen. Wir haben in den vergangenen Pokalspielen bereits rotiert. Wir werden rotieren, ohne dabei das Spiel locker anzugehen oder nicht ernst zu nehmen", unterstrich der 48-Jährige.

Stefan Kutschke, Jakob Lewald und Claudio Kammerknecht waren am Dienstag noch fraglich. Über einen Einsatz von Kyu-Hyun Park nach seiner Länderspielreise wird kurzfristig entschieden.

Ziel DFB-Pokal

Das Ziel der SGD ist nicht nur der Einzug ins Sachsenpokal-Halbfinale, sondern auf Sicht die Teilnahme am DFB-Pokal. Der Landespokalsieger steht automatisch in der ersten Runde des DFB-Pokals 2023/2024. "In der Liga müssen wir für die Qualifikation Vierter werden, das wird schwer genug", meinte Anfang. Dresden steht aktuell auf dem fünften Platz, der in der aktuellen Konstellation sogar reichen würde, da der SC Freiburg II rausgerechnet werden würde.