Sieglos-Serie hält: Handle macht Dynamo-Tristesse im Aufstiegsrennen perfekt

Dynamo Dresden bleibt auch im fünften Spiel in Folge sieglos. Die SGD unterlag der Viktoria, die vor dem Tor eiskalt agierte und mit dem Sieg den Klassenerhalt eintütete, mit 0:2 und erleidet den nächsten herben Dämpfer im Aufstiegsrennen. Der Führungstreffer der Gäste sorgte für Diskussionen.

Dynamos Coach Markus Anfang nahm nach dem mageren 1:1 bei Schlusslicht Freiburg nur eine Änderung vor: Borkowski stürmte über den Flügel für Lemmer.

Dreimal stellte Viktoria-Coach Olaf Janßen nach dem 4:2-Heimerfolg gegen Halle um: Lopes Cabral, May und Hong begannen für Koronkiewicz, Dietz (beide Bank) und Marseiler, der vergangene Woche noch in der kicker-Elf des Tages stand und nun erkrankt fehlte.

Hong prüft Broll - Zimmerschied macht Betrieb

Dresden agierte zunächst verhalten, die Sieglos-Serie machte dem Aufstiegsaspiranten wohl zu schaffen. Zwar näherte sich Dynamo immer wieder dem Strafraum der Gäste an, der finale Pass und auch Abschluss fehlte aber. Und in der 15. Minute hatte die SGD Glück, dass Broll den Schuss von Hong gerade noch aus dem Eck fischen konnte.

Danach hatte die Viktoria Oberwasser, mehr als zwei Halbchancen kamen dabei aber nicht heraus. Dresden verstärkte nun das Offensivspiel über die linke Seite, dort machte Zimmerschied ordentlich Betrieb. Einen Schuss des 25-Jährigen parierte Voll stark (33.). Die Anfang-Elf erhöhte den Druck, Will (42.) und Park (45.) konnten die Drangphase aber nicht krönen.

Auch im zweiten Durchgang gehörte der Viktoria die erste gute Chance, Handle verpasste nur knapp das Gehäuse (46.). Dynamo hatte danach wieder mehr vom Spiel, leistete sich aber zu viele Fehler Richtung Viktoria-Tor und kam so nicht in die gefährliche Zone.

Diskussionsbedarf beim Handle-Tor

Über links blieb Dresden einigermaßen gefährlich, Zimmerschieds Schlenzer flog aber am langen Pfosten vorbei (63.), nachdem zuvor Borkowski eine Zimmerschied-Flanke knapp verpasst hatte. Wills Schuss flog über den Querbalken (66.), auf der anderen Seite machte es Handle mit dem Tor zur Führung besser. Ein Treffer, der für Diskussionen sorgte, weil Zimmerschied vorher zu Fall und so die Viktoria überhaupt erst an den Ball kam.

Becker zieht der SGD den Zahn

Die Heimelf war geschockt und hatte kaum zielgerichtete Aktionen in der zunehmend hektischer werdenden Partie. In der 80. Minute zog Becker mit dem 2:0 für die Kölner der SGD endgültig den Zahn. Zwar hatten Herrmann (82.) und der eingewechselte Meißner (90.+3) noch Möglichkeiten auf das 1:2, der Sieg der Viktoria geriet aber nicht mehr in Gefahr.

Dynamo spielt am Mittwoch im Sachsenpokal-Halbfinale bei Regionalligist Zwickau (20.20 Uhr), ehe es in der Liga mit dem Topspiel bei Jahn Regensburg weitergeht. Die Viktoria empfängt am kommenden Samstag Aufstiegsaspirant Münster (14 Uhr).