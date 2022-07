Sieben-Tore-Spektakel: 1860 gewinnt Auftaktspiel in Dresden

Das Topspiel in der 3. Liga hatte einiges zu bieten: Nach einem Blitzstart per Eigentor zogen effiziente Münchner davon, die Aufholjagd von Dynamo kam am Ende zu spät.

Dresdens neuer Trainer Markus Anfang vertraute in seinem ersten Pflichtspiel auf sechs Neuzugänge in der Startelf: Drljaca, Park, Conteh, Arslan, Borkowski und Kutschke. 1860-Coach Michael Köllner ließ mit Verlaat, Kobylanski und Lakenmacher drei Neuzugänge starten. Der letztjährige Drittliga-Torschützenkönig Bär saß angeschlagen zunächst auf der Bank.

In einer ereignisreichen ersten Hälfte setzte Kutschke das erste Ausrufezeichen, als er frei vor Hiller am 1860-Keeper scheiterte (3.). Dann markierte mit Ehlers ein Dresdner den frühen Treffer, doch zum Jubel der Gäste grätschte der Verteidiger eine Flanke ins eigene Netz (8.).

1860 eiskalt - Borkowski trifft den Pfosten

Auch nach dem Gegentreffer behielt Dynamo die Feldüberlegenheit, einzig fehlte weiterhin die Effizienz. So scheiterte Kutschke zwei weitere Male frei vor dem herausgeeilten Hiller (21., 26.). Stattdessen nutzten die Löwen ihre nächste Gelegenheit eiskalt: Rieder jagte die Kugel flach - durch die Beine von Ehlers - zum 2:0 in die Maschen (36.). Vor der Pause klingelte es dann auch im Münchner Gehäuse, doch Torschütze Arslan wurde korrekterweise zurückgepfiffen, da er beim Pfostenschuss von Borkowski im Abseits gestanden hatte (39.).

Fünf Minuten des Wahnsinns

Nach dem Seitenwechsel lief Dresden weiter an und investierte viel. Borkowski setzte seinen Schlenzer hauchdünn neben den Pfosten (59.), ehe Beckers Versuch knapp daneben abgefälscht wurde (61.). Dann brachen fünf Minuten des Wahnsinns an: Erst traf Bär sechs Minuten nach seiner Einwechslung zum vermeintlich vorentscheidenden 3:0 (68.), Borkowski im direkten Gegenzug zum 1:3 (70.) und wieder Bär zum 4:1 (71.). Schließlich markierte Neuzugang Schäffler das 2:4 und hielt Dynamo somit im Spiel (73.).

Borkowski lässt Dynamo bis zuletzt hoffen

Doch damit nicht genug der Aufreger: Neun Minuten vor dem Ende belohnte sich Borkowski für einen starken Auftritt und schnürte den Doppelpack zum 3:4. In den Schlussminuten warfen die Hausherren nochmal alles nach vorne, auch Keeper Drljaca ging bei Eckbällen mit in den gegnerischen Strafraum. Doch am Ende reichte es nicht mehr - auch die letzte Aktion von Schäffler wollte nicht ins Tor (90.+5).

Somit setzt 1860 das erste Ausrufezeichen im Aufstiegskampf und gewinnt ein denkwürdiges Auftaktspiel in Dresden mit 4:3.

Vor dem 2. Spieltag der 3. Liga empfangen beide Teams am kommenden Wochenende einen Bundesligisten im DFB-Pokal: Für Dynamo geht es gegen den VfB Stuttgart (29.7., 18 Uhr, LIVE! bei kicker), die Münchner empfangen im ausverkauften Grünwalder Stadion Borussia Dortmund (29.7., 20.45 Uhr). Die Sechziger müssen vorher am Dienstag aber schon im bayerischen Landespokal beim Bezirksligisten SV Rödelmaier ran. In der Liga geht es eine Woche später weiter: Dresden gastiert dann in Halle (6.8., 14 Uhr), die Löwen empfangen zeitgleich Aufsteiger Oldenburg.